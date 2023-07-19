Süper Lig tarihinde ilk defa göreceğiz! Takımların kendi evinde art arda 2 maç yapma devri kapandı - Son Dakika
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Süper Lig tarihinde ilk defa göreceğiz! Takımların kendi evinde art arda 2 maç yapma devri kapandı

19.07.2023 08:59

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekilirken, takımların üst üste kendi sahasında maç yapmasına engel getirildi. İstanbul takımları ise en fazla 5 maç üst üste İstanbul'da oynayacak. Trendyol Süper Lig ise 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekilirken, bazı kurallar da ilk defa uygulamaya konuldu. Takımların üst üste kendi sahasında maç yapmasına engel getirilirken, İstanbul takımları için ise yeni bir düzenleme hayata geçti.

ÜST ÜSTE KENDİ SAHALARINDA MAÇ YAPAMAYACAKLAR

Bu sezon ilk kez kullanılacak olan fikstür anahtarı sayesinde hiçbir takım, ilk 2 ve son 3 hafta üst üste kendi sahasında maç yapamayacak. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda İstanbul takımları en fazla 5 maç üst üste İstanbul'da oynayacak.

SÜPER LİG, 19 MAYIS'TA BİTECEK

Trendyol Süper Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde oynanacak 19. Hafta müsabakaları ile başlayacak ve sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.

YORUMLAR (1)
  • Emrah Y.: Bu sene kimi şampiyon yapacaksınız bakan bey acaba Cevap Yaz 17 5 Yayından Kaldır
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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig tarihinde ilk defa göreceğiz! Takımların kendi evinde art arda 2 maç yapma devri kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig tarihinde ilk defa göreceğiz! Takımların kendi evinde art arda 2 maç yapma devri kapandı - Son Dakika
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