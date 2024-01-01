2023 Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonu Emirhan Çalışır, Hem Sanayide Hem Ringde Başarıya Koşuyor

ERZURUM'da baba mesleği olan kaynakçılık yapan 2023 Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonu Emirhan Çalışır (18), gündüz sanayide gece de ringde ter döküyor. Geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 puanla milli forma şansını kaybeden Çalışır, "Hedefim her sporcu gibi önce milli formayı giymek ve ardından olimpiyatta ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Pasinler ilçesinde yaşayan Pınar- Nevzat Çalışır çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Erzurum Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Emirhan Çalışır, 6 yıldır yaptığı kick boksta büyük başarılara imza attı. İstanbul'da bu yıl mayıs ayında düzenlenen 8'inci Turkish Open Wako Dünya Kupası'nda kick light kategorisinde 63 kiloda birinci, light contact kategorisinde ise üçüncü oldu. 2022 yılında Ordu'da yapılan Türkiye şampiyonasında ikincilik, 2023 yılında Urfa'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında üçüncülük ve 2023 yılında Mardin'deki Türkiye şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük elde eden Çalışır, geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takıma girmeyi 1 puanla kaçırdı.

Hedefinin bu yıl milli formayı giymek olduğunu söyleyen Çalışır, "İlçede kaynakçı dükkanında çalışıyorum. Aynı zamanda Erzurum Teknik Üniversite'nin spor bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda yıllarında okulumuza gösteri amaçlı gelen kick boks sporcularından etkilenip bu sporu yapmaya başladım. Bir dönem antrenörüm olmadığı için evimizin bahçesine oto lastiği ve halıdan torba demirden de vurkaç gibi çeşitli düzenekler kurup, antrenman yaptım. Hedefim her sporcu gibi önce milli formayı giymek ve ardından olimpiyatta ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye'nin sporcusu olan Emirhan Çalışır, son olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sporun 'Enleri'nde plaket aldı. Antrenörleri Cebrail Gençoğlu ve Emre Şahin gibi hem dünya hem de Avrupa'da derece yaparak başarıdan başarıya koşmak istediğini ifade eden Çalışır, "Yoğun çalışıp giyeceğim ay-yıldızlı formayla uluslararası organizasyonlara katılıp bu sporun en zirvesinde olacağım" dedi.

LAR