Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası Şanlıurfa'da oynanacak - Son Dakika
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası Şanlıurfa'da oynanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası Şanlıurfa\'da oynanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka 11 Nisan Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka ise ertelenmişti.

21.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:44
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka ertelenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası Şanlıurfa'da oynanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası Şanlıurfa'da oynanacak - Son Dakika
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