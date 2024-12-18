2023 Türkiye Fair Play Ödülleri Sahipleriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2023 Türkiye Fair Play Ödülleri Sahipleriyle Buluştu

2023 Türkiye Fair Play Ödülleri Sahipleriyle Buluştu

TMOK'un düzenlediği 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri, Ataköy Olimpiyatevi'nde sahiplerini buldu.

18.12.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerine verildi.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen ödül törenine TMOK Başkanı Uğur Erdener, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, ödül almaya hak kazananlar ve davetliler katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan TMOK Başkanı Erdener, "Fair Play; iyi, doğru ve güzel insan olmak gibi değerleri içeren bir kavram. Komisyonumuz tüm Türkiye'yi dolaşıp üniversiteleri ziyaret etti ve fair play bayrağını dalgalandırdı. Bu tören, bu çalışmaların sonucu. Fair play kavramına katkı yapan belki hiç bilinmeyen uzak köşelerde kalan insanları dahi toplumun önüne çıkaran güzel bir çalışma." diye konuştu.

Fair play ödülü kazanan bazı isimlerin hatırasını paylaşan TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, "Burada iyi insanlara, güzel işler yapanlara ödül vermeye geldik. Bu çatının altındaki en güzel toplantılardan biri. Fair play kişinin o anda vicdanının sesini duyması demektir. Fair play örnektir. İnsan fair play hikayelerini okudukça kendine çeki düzen vermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Fair play şeref bayrağını kazanan Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Selma Altay Rodopman, "Fenerbahçe olarak böyle yüce bir ödülü almaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu anlamlı ödül 9 branşı temsil eden Fenerbahçe'nin köklü tarihinde sporun sadece bir rekabet alanı olmadığını, dostluk, sevgi, saygı ve adalet zemini üstünde yükselen anlayışın sonucudur. Fenerbahçe olarak sahada, salonda, parkede fair play ruhunu ilke olarak benimseyen sporcularımızla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansına ödül

Anadolu Ajansı (AA) Kıdemli Muhabiri Erkan Tiryaki, 'Tanıtım dalı şeref diploması' ödülünün sahibi oldu.

Tiryaki, olimpik ve paralimpik branşların basında haber olarak yer alması ve gelişmesine katkı verdiği için ödüle layık görüldü.

Kariyer Dalı

Büyük Ödül: Orhan Ayhan (Spor spikeri)

Şeref Diploması Ödülü: Aram Kuran (Spor yazarı), Ufuk Timer (Elektrik mühendisi)

Kutlama mektubu: Saadet Altay (Basın Müzesi Müdürü), İstanbul Defnespor Kulübü, Ayhan Akbay (Beden eğitimi öğretmeni)

Tanıtım Dalı

Büyük Ödül: 5. Set Programı (Sports TV)

Şeref Diploması Ödülü: Erkan Tiryaki (Anadolu Ajansı Spor Muhabiri), Demirören Haber Ajansı

Kutlama Mektubu: Yılmaz Simav (Eski Balıkesir Belediyesi Başkan Yardımcısı), Mikail Tel (Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi), Çağın Altuğ (Beden Eğitim Öğretmeni)

Davranış Dalı:

Büyük Ödül: Özgür Gümüşlü (Artistik Cimnastik Kadınlar Milli Takım Antrenörü)

Şeref Diploması Ödülü: Mehmet Kerem Kartal (İELEV Özel 25. Yıl İlkokulu öğrencisi), Murat Turan (Vefaspor futbolcusu)

Kutlama Mektubu: Simon Deli ( İstanbulspor'un eski futbolcusu), Mahmut Bulut (Beden eğitimi öğretmeni), Müge Naoko Gönül (Dağcı)

Toplumsal Fair Play Ödülü: Aydınlık Nesiller Derneği

Şeref Bayrağı: Fenerbahçe Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ENKA

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Uğur Erdener, istanbul, Türkiye, Ataköy, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri Sahipleriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:15:57. #1.12#
SON DAKİKA: 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri Sahipleriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.