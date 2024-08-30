2024-2025 Kayseri 1. Amatör Küme Fikstürü Çekildi - Son Dakika
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2024-2025 Kayseri 1. Amatör Küme Fikstürü Çekildi

2024-2025 Kayseri 1. Amatör Küme Fikstürü Çekildi

Kayseri 1. Amatör Küme'nin 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. Yeni sezon 5-6 Ekim tarihlerinde başlayacak. Fikstür çekimi Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi ve çekime takımların başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve davetliler katıldı. 2 grupta mücadele edecek olan 20 takım belirlendi. İlk hafta maçları da açıklandı.

30.08.2024 13:38
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2024-2025 futbol sezonu Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi. Yeni sezon 5- 6 Ekim tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarda başlayacak.

Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyeleri, Melih Candan, Murat Akgöz ve fikstüre giren takımların başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve davetliler katıldı. 1. Amatör Küme 2024-2025 sezonunun 2 grupta 20 takım mücadele edecek.

Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında A Grubunda Sindelhöyükspor, Güneşspor, Kocasinan Ülküspor, Kayseri Yolspor, Gaziosmanpaşaspor, Kalespor, Sarız Anadoluspor, Gültepespor, Yeni Erciyesspor, Kayseri Futbol Academy takımları yer alırken B Grubunda ise İncesu Gençlikspor, Talas Anayurtspor, Belsinspor, Kocasinan Yemlihaspor, Sosun Birlikspor, Anadolu Yıldızları, Kayseri Simya Koleji, Altındağ Akkışlaspor, Buğdaylıspor ve Kayseri Ömürspor takımları yer aldı yer aldı. Kayseri 1. Amatör Küme'de yeni sezonda, gruplarında ilk sırayı alan takımlar bir üst lige çıkacakken ikinci bitiren takımlar ise Play-Off oynayacak ve 3 takım Süper Amatör Küme'ye yükselecek. Kayseri Birinci Amatör Küme Fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:

1.Hafta A Grubu

Kayseri Yolspor-Güneşspor

Kocasinan Ülküspor-Kalespor

Sindelhöyükspor-G.O.Paşaspor

Kayseri Futbol Academy-Yeni Erciyesspor

Gültepespor-Sarız Anadoluspor

1.Hafta B Grubu

Kocasinan Yemlihaspor-Talas Anayurtspor

Belsinspor-Anadolu Yıldızları

Altındağ Akkışlaspor-Kayseri Simya Koleji

İncesu Gençlikspor-Sosun Birlikspor

Kayseri Ömürspor-Buğdaylıspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, 6 Ekim, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024-2025 Kayseri 1. Amatör Küme Fikstürü Çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-2025 Kayseri 1. Amatör Küme Fikstürü Çekildi - Son Dakika
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