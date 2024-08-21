2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Grupları Belirlendi

Spor

2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grupları belirlendi. 2'inci grupta yer alan Kars 36 Spor'u zorlu rakipler bekliyor.

Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig Yürütme Kurulu, 2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi.

76 ilden Kars 36 Spor'un da aralarında bulunduğu 153 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'lü 2 grup, 15'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluştu.

BAL Ligi 2'inci grupta yer alan Kars 36 Spor'u, Ordu'dan 2, Giresun'dan 2, Gümüşhane'den 2, Trabzon'dan 2, Rize'den 2, Artvin, Ardahan, Erzurum ve Erzincan'dan 1'er takımın katılacağı zorlu rakipler beliyor. Karadeniz bölgesi takımlarının ağırlıkta olduğu grupta Kars 36 Spor'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Öte yandan 5- 6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak olan 2024-2025 Sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilecek. - KARS