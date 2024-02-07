2024 Avrupa Şampiyonaları\'nda Türkiye\'nin grupları belli oldu

Altyapılarda 2024 yılında oynanacak Avrupa Şampiyonaları'nda gruplar Almanya'nın Freising şehrinde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.
Kura çekimine Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın yanı sıra FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ile ulusal federasyonlardan temsilciler de katıldı. Kura çekimi töreninde altyapı turnuvalarının yeni logosu da tanıtıldı.
Kura çekimine göre Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da 15-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek Türkiye; Slovakya, Kosova, Ukrayna ve İrlanda ile C Grubu'nda yer alacak.
Portekiz'in Matosinhos kentinde 3-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda ise milli takım; Letonya, İspanya ve Slovenya ile A Grubu'nda mücadele edecek.
Litvanya'nın Vilnius kentinde 6-14 Temmuz 2024'te gerçekleştirilecek FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda ise ay-yıldızlılar; Polonya, İtalya ve Finlandiya ile C Grubu'nda karşılaşacak.
Yunanistan'ın Heraklion kentinde 9-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alacak milli takım; Finlandiya, Letonya ve İspanya ile mücadele edecek.
Finlandiya'nın Tampere kentinde 27 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise Türkiye, A Grubu'nda; Belçika, Almanya ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
13-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise Türkiye, C Grubu'nda yer alırken İspanya, Kuzey Makedonya ve Belçika ile karşılaşacak. Organizasyona Polonya'nın Gdynia kenti ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL
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