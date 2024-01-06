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2024 Dakar Rallisi'nde Birinci Etabı Belçikalı ve Botsvanalı Pilotlar Kazandı - Son Dakika
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2024 Dakar Rallisi'nde Birinci Etabı Belçikalı ve Botsvanalı Pilotlar Kazandı

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin birinci etabında otomobil kategorisinde Belçikalı Guillaume de Mevius, motosiklet sınıfında ise Botsvanalı Ross Branch birinci oldu. Otomobilde de Mevius'i Carlos Sainz ve Giniel de Villiers takip etti. Motosiklette ise Branch'ı Ricky Brabec ve Mason Klein izledi. İkinci etap yarın Al Henakiyah ile Al Duwadimi kentleri arasında gerçekleştirilecek.

2024 Dakar Rallisi\'nde Birinci Etabı Belçikalı ve Botsvanalı Pilotlar Kazandı
06.01.2024 - 21:25,
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2024 Dakar Rallisi'nin birinci etabını, otomobil kategorisinde Belçikalı Guillaume de Mevius, motosiklet sınıfında Botsvanalı Ross Branch kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nde Al Ula ile Al Henakiyah kentleri arasındaki 414 kilometrelik birinci etap sona erdi. Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 35 dakika 59 saniyelik derecesiyle Overdrive Racing takımından de Mevius elde etti.

Carlos Sainz (Audi), Belçikalı pilotun bir dakika 44 saniye arkasında ikinci, Güney Afrikalı Giniel de Villiers (Toyota Gazoo) de liderin 9 dakika 18 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Motosiklette kazanan Branch

Motosiklet kategorisinde Hero takımından Ross Branch, 5 saat 13 dakika 55 saniyede bitirdiği ilk etapta birinciliğe ulaştı.

Botsvanalı pilotu, etabı 11 dakika 54 saniye sonra bitiren ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ve 11 dakika 58 saniye geriden gelen ABD'li Mason Klein (KORR) takip etti.

İlk etabın tamamlanmasının ardından genel klasman sıralamasında da aynı sürücüler yer aldı.

Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Al Henakiyah ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 463 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA
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Suudi Arabistan, Motosiklet, Ula, Spor, Güncel, Son Dakika

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