2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Antalya'da başladı - Son Dakika
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2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Antalya'da başladı

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Antalya\'da başladı

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk ayak karşılaşmaları başladı. Türkiye, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa takımları mücadele ediyor. İlk gün Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0 yendi ve Polonya da İtalya'yı mağlup etti. Türkiye ise yarın Japonya ile karşılaşacak.

14.05.2024 22:51
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2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi heyecanı Antalya'da başladı.

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ilk ayak karşılaşmalarında Türkiye, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa takımları yer alıyor. Turnuvanın ilk gününde Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0'lık skorla yenerken, Polonya da İtalya'yı set vermeden mağlup etti.

Filenin sultanları yarın saat 20.00'de Japonya ile karşılaşacak. Saat 17.00'de ise Fransa - Almanya maçı oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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