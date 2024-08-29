Öznur Cüre Girdi, Paris Paralimpik Oyunları'nda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Öznur Cüre Girdi, Paris Paralimpik Oyunları'nda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı

Öznur Cüre Girdi, Paris Paralimpik Oyunları\'nda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para okçulukta sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, 704 puanla dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı. Diğer milli sporcuların da performansları açıklandı.

29.08.2024 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para okçulukta tüm disiplinlerde sıralama atışları gerçekleştirildi.

Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, 704 puanla dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.

Sıralama atışlarında milli sporcuların sonuçları şu şekilde:

"Erkekler W1

-Bahattin Hekimoğlu: 2. (661 puan)

-Yiğit Caner Aydın: 8. (640 puan)

Kadınlar W1

-Nil Mısır: 9. (572 puan)

W1 Karışık Takım

Bahattin Hekimoğlu & Nil Mısır: 5. (1233 puan)

Erkekler Klasik Yay

-Sadık Savaş: 4. (646 puan)

-Yavuz Papağan: 18. (605 puan)

Kadınlar Klasik Yay

- Merve Nur Eroğlu: 8. (581 puan)

-Yağmur Şengül: 10. (579 puan)

Klasik Yay Karışık Takım

Sadık Savaş & Merve Nur Eroğlu : 3. (1227 puan)

Kadınlar Makaralı Yay

-Öznur Cüre Girdi: 1. (704 puan)

-Sevgi Yorulmaz: 27. (634 puan)"

Kaynak: DHA

Dünya, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Öznur Cüre Girdi, Paris Paralimpik Oyunları'nda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 23:20:10. #1.11#
SON DAKİKA: Öznur Cüre Girdi, Paris Paralimpik Oyunları'nda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement