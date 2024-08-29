Öznur Cüre Girdi, Paris Paralimpik Oyunları\'nda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para okçulukta tüm disiplinlerde sıralama atışları gerçekleştirildi.
Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, 704 puanla dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.
Sıralama atışlarında milli sporcuların sonuçları şu şekilde:
"Erkekler W1
-Bahattin Hekimoğlu: 2. (661 puan)
-Yiğit Caner Aydın: 8. (640 puan)
Kadınlar W1
-Nil Mısır: 9. (572 puan)
W1 Karışık Takım
Bahattin Hekimoğlu & Nil Mısır: 5. (1233 puan)
Erkekler Klasik Yay
-Sadık Savaş: 4. (646 puan)
-Yavuz Papağan: 18. (605 puan)
Kadınlar Klasik Yay
- Merve Nur Eroğlu: 8. (581 puan)
-Yağmur Şengül: 10. (579 puan)
Klasik Yay Karışık Takım
Sadık Savaş & Merve Nur Eroğlu : 3. (1227 puan)
Kadınlar Makaralı Yay
-Öznur Cüre Girdi: 1. (704 puan)
-Sevgi Yorulmaz: 27. (634 puan)"
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