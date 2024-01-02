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2024 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Faaliyet Takvimi Açıklandı - Son Dakika
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2024 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Faaliyet Takvimi Açıklandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 2024 faaliyet takvimini açıkladı. Takvime göre, sualtı sporcularının katılacağı ilk uluslararası organizasyon Zıpkınla Balıkavı Avrupa Afrika Şampiyonası olacak. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı organizasyon, Marmara Denizi'nde yer alan Avşa Adası'nda düzenlenecek. Takvimde ayrıca Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası, Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası, Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası, Paletli Yüzme Açıksu Dünya Şampiyonası ve CMAS Sualtı Ragbisi 21 Yaş Altı Açık Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonların tarihleri de yer alıyor.

2024 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Faaliyet Takvimi Açıklandı
02.01.2024 - 13:03,
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) 2024 taslak faaliyet takvimi açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda sualtı sporcularının katılacağı ilk önemli uluslararası organizasyon Zıpkınla Balıkavı Avrupa Afrika Şampiyonası olacak.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı organizasyon 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Marmara Denizi'nde yer alan Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda düzenlenecek.

TSFF, yeni sezona bu ay düzenleyeceği hakem ve antrenör eğitim seminerleriyle başlayacak.

Ulusal faaliyet organizasyon tarihlerinin daha sonra belirleneceği takvimde, uluslararası organizasyon tarihleri ise şöyle:

25 Haziran-1 Temmuz: Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası (Litvanya)

30 Haziran-6 Temmuz: Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası (Sırbistan)

7-14 Temmuz: Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası (Sırbistan)

16-21 Ekim: Paletli Yüzme Açıksu Dünya Şampiyonası (Fransa)

6- 10 Kasım: CMAS Sualtı Ragbisi 21 Yaş Altı Açık Avrupa Şampiyonası (Yunanistan)

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: 2024 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Faaliyet Takvimi Açıklandı - Son Dakika
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