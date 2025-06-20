2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün maçları tamamlandı.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı.
Karşılaşmalarını Yunanistan'da oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yendi.
A Grubu'nda liderliği kesinleşen Fransa, B Grubu'nda ise Litvanya ve İtalya, ikide iki yaparak son maçlar öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi. A Grubu'nda İsviçre, B Grubu'nda da Sırbistan ve Slovenya'nın son 8 arasına girme şansı kalmadı.
Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu:
İsviçre- Türkiye: 67-91
Fransa-Yunanistan: 92-56
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|163
|125
|38
|2
|Türkiye
|2
|1
|1
|160
|138
|22
|3
|Yunanistan
|2
|1
|1
|143
|157
|-14
|4
|İsviçre
|2
|0
|2
|132
|178
|-46
B Grubu:
Litvanya-Sırbistan: 74-63
İtalya-Slovenya: 77-66
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|İtalya
|2
|2
|0
|147
|127
|20
|2
|Litvanya
|2
|2
|0
|151
|134
|17
|3
|Slovenya
|2
|0
|2
|137
|144
|-7
|4
|Sırbistan
|2
|0
|2
|124
|144
|-20
C Grubu:
Çekya- Karadağ: 89-44
Belçika- Portekiz: 81-52
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|Çekya
|1
|1
|0
|89
|44
|45
|2
|Belçika
|1
|1
|0
|81
|52
|29
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|52
|81
|-29
|4
|Karadağ
|1
|0
|1
|44
|89
|-45
D Grubu:
Büyük Britanya- İspanya: 70-85
Almanya- İsveç: 89-76
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|İspanya
|1
|1
|0
|85
|70
|15
|2
|Almanya
|1
|1
|0
|89
|76
|13
|3
|İsveç
|1
|0
|1
|76
|89
|-13
|4
|Büyük Britanya
|1
|0
|1
|70
|85
|-15
Son Dakika › Spor › 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası İkinci Günü Tamamlandı - Son Dakika
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