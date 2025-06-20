2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası İkinci Günü Tamamlandı - Son Dakika
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası İkinci Günü Tamamlandı

20.06.2025 00:25
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Türkiye, A Grubu'nda İsviçre'yi 91-67 yenerek çeyrek finale yükselme şansını artırdı.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün maçları tamamlandı.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı.

Karşılaşmalarını Yunanistan'da oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yendi.

A Grubu'nda liderliği kesinleşen Fransa, B Grubu'nda ise Litvanya ve İtalya, ikide iki yaparak son maçlar öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi. A Grubu'nda İsviçre, B Grubu'nda da Sırbistan ve Slovenya'nın son 8 arasına girme şansı kalmadı.

Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

A Grubu:

İsviçre- Türkiye: 67-91

Fransa-Yunanistan: 92-56

Takım

O

G

M

A

Y

Av

1

Fransa

2

2

0

163

125

38

2

Türkiye

2

1

1

160

138

22

3

Yunanistan

2

1

1

143

157

-14

4

İsviçre

2

0

2

132

178

-46

B Grubu:

Litvanya-Sırbistan: 74-63

İtalya-Slovenya: 77-66

Takım

O

G

M

A

Y

Av

1

İtalya

2

2

0

147

127

20

2

Litvanya

2

2

0

151

134

17

3

Slovenya

2

0

2

137

144

-7

4

Sırbistan

2

0

2

124

144

-20

C Grubu:

Çekya- Karadağ: 89-44

Belçika- Portekiz: 81-52

Takım

O

G

M

A

Y

Av

1

Çekya

1

1

0

89

44

45

2

Belçika

1

1

0

81

52

29

3

Portekiz

1

0

1

52

81

-29

4

Karadağ

1

0

1

44

89

-45

D Grubu:

Büyük Britanya- İspanya: 70-85

Almanya- İsveç: 89-76

Takım

O

G

M

A

Y

Av

1

İspanya

1

1

0

85

70

15

2

Almanya

1

1

0

89

76

13

3

İsveç

1

0

1

76

89

-13

4

Büyük Britanya

1

0

1

70

85

-15

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Basketbol, Litvanya, Politika, İsviçre, Türkiye, İtalya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası İkinci Günü Tamamlandı - Son Dakika

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