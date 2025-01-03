2025 Gran Fondo Yarış Takvimi Açıklandı - Son Dakika
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Spor

2025 Gran Fondo Yarış Takvimi Açıklandı

Gran Fondo yarışları 2025'te Türkiye'de 12 yerde 13 etkinlik düzenlenecek.

03.01.2025 15:49
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Amatör bisikleti yaygınlaştırma hedefiyle organize edilen Gran Fondo yarışlarının 2025 yılı takvimi belli oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca 12 farklı yerde 13 yarış düzenlenecek.

Amatör bisiklet severlerin kendilerini test edebilecekleri yarışların programı şöyle:

Bodrum Gran Fondo (4-5 Nisan)

İlkadım Gran Fondo (17-18 Mayıs)

Bursa Gran Fondo (23-24 Mayıs)

Kapadokya Gran Fondo (14-15 Haziran)

Trabzon Gran Fondo (12-13 Temmuz)

Başkent Gran Fondo (23-24 Ağustos)

Ayvalık Gran Fondo (6-7 Eylül)

Rize Gran Fondo (13-14 Eylül)

Pamukkale Gran Fondo (20-21 Eylül)

L'Etape Türkiye (11-12 Ekim)

VeloTürk Gran Fondo Çeşme (25-26 Ekim)

Nirvana UCI Gran Fondo (6-9 Kasım)

İzmir Gran Fondo (22-23 Kasım)

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 Gran Fondo Yarış Takvimi Açıklandı - Son Dakika

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