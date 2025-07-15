2025 VNL Basın Toplantısı Yapıldı

16-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Japonya'nın Chiba şehrinin ev sahipliği yapacağı 2025 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta müsabakalarının basın toplantısı yapıldı.

Düzenlenen basın toplantısına ev sahibi Japonya'nın takım kaptanı ve başantrenörü, Chiba etabında mücadele edecek takımların sporcuları ve A Milli Erkek Voleybol Takımından Adis Lagumdzija katıldı.

Adis Lagumdzija basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. VNL'in ilk iki haftasında takımlar beraber olamasam da her maçı takip ettim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım senaryoyu değiştirip oyunumuzu yukarıya çıkabiliriz. Önümüzde oynayacağımız 4 maçımız var. Zorlu bir gruptayız ama takım arkadaşlarımın bana güvendiklerini biliyorum. İşimiz zor ama hedefimiz 2 galibiyet daha almak. Umarım en iyisini yapabilirim. Yeni antrenörümüzle çalışmaya başladık. Çok uzun bir zaman olmadı ama çok geliştik. Mental olarak iyi durumdayız ve bunu sahaya yansıtmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlılar, VNL'in 3. haftasında ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Millilerin maç programı şu şekilde:

16 Temmuz Çarşamba

09.30 Türkiye - ABD

17 Temmuz Perşembe

09.30 Türkiye - Almanya

19 Temmuz Cumartesi

09.30 Türkiye - Brezilya

20 Temmuz Pazar

05.00 Türkiye - Arjantin - İSTANBUL