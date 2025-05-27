2025 Wushu Şampiyonası Sakarya'da Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

2025 Wushu Şampiyonası Sakarya'da Tamamlandı

27.05.2025 15:58
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Sakarya'da düzenlenen 2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Şampiyonası'nda 170 sporcu yarıştı.

Sakarya'da düzenlenen 2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, daha önce çeşitli müsabakalarda derece yapmış ve milli sporculardan oluşan 170'e yakın sporcu katıldı.

Final müsabakalarının sona ermesinin ardından wushunun "taolu" ve "sanda" branşlarında dereceye giren sporculara madalyaları, başarı sıralamasında üstlerde yer alan üniversitelere ise kupaları verildi.

Sanda 17-28 Büyükler Erkek kategorisinde 65 kiloda birinci olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sporcusu Fatih Buğra Mirza, zorlu mücadele sonucu başarıya ulaştığını belirterek, arkadaşlarına ve çalıştırıcılarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dünya şampiyonalarında da yer almak istediğini dile getiren Mirza, "İmkanımız olup yurt dışındaki maçlara gidebilirsek orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde spor uzmanı olarak çalışan Muhammet Ümit Bektaş da 10 sporcuyla geldikleri şampiyonada 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandıklarını kaydetti.

Farklı bölümlerden öğrencilerin derece aldığını, bundan gurur duyduğunu belirten Bektaş, "Bir sene boyunca farklı turnuvalara da katıldık fakat bu turnuva için büyük emekler harcadık. Sporcularımı tebrik ediyorum. Üniversitenin beden eğitimi fakültesi yok. Yarışmaya farklı bölümlerde okuyan öğrencilerimizle katılım gösterdik. Maliye, iletişim, iktisat, banka ve sigorta gibi bölümlerde okuyan öğrencilerimizle geldik. Öğrencilerimiz burada bizleri gururlandırdılar." diye konuştu.

Sanda 17-28 Büyükler Kadın kategorisinde 60 kiloda birinci olan Ordu Üniversitesinden milli sporcu Berna Tut ise iyi mücadele ettiklerini dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:

"Antrenmanlarımızı yoğun şekilde yapıyoruz. Bizim için hazırlık maçı gibi oldu. Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyayla inşallah ülkemizi ve bayrağımızı güzel şekilde temsil edeceğiz. 14 yıldır spor yapıyorum, benim için her maç bir tecrübe. Dünya şampiyonluğum olsa da karşımdaki rakip ve maç önemli oluyor. Her maçımda rakibimle sarılarak ayrıldık. 15'inci Türkiye şampiyonluğumu aldım. Şampiyon olmak kolay değil ama şampiyonluğu korumak çok zor. O yüzden bunun için daha çok çalışmam gerekiyor."

Aynı kategoride 56 kiloda birincilik elde eden Ordu Üniversitesinden milli sporcusu Oya Kömürcü, 11 yıldır sporla ilgilendiğini ve 9'uncu Türkiye şampiyonluğunu elde ettiğini aktararak, bundan sonraki hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu kaydetti.

Sporcuların antrenörü Sezai Karaoğlan ise 6 sporcuyla katıldıkları şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandıklarını belirterek, "Çalışmalarımız yoğun geçti. Zor ama faydalı bir spor dalı. Antrenmanlarımız disiplinli ve programlı olmak zorunda. Sporcuların beslenmesinden günlük hayatlarına kadar ilgileniyoruz. Güzel süreç geçirdik." ifadelerini kullandı.

Sanda 17-28 Büyükler Erkek kategorisi 56 kiloda şampiyon olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden milli sporcu Osman Gültekin, eğlenceli ve keyifli müsabaka süreci geçirdiğini anlatarak, "13 yıldır bu branşla uğraşıyorum ve şampiyonluk elde ettim. Sakarya'ya gelmeden önce 'Birinciliği alacağım' demiştim, aldım." dedi.

Sporcunun antrenörü Mahmut Barış Gündüz de üniversiteden 2 sporcuyla organizasyona katıldıklarını, birincilik ve üçüncülük elde ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2025 Wushu Şampiyonası Sakarya'da Tamamlandı - Son Dakika

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