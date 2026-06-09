2026 Dünya Kupası'nda Yabancı Teknik Adamlar Ağırlıkta - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası'nda Yabancı Teknik Adamlar Ağırlıkta

09.06.2026 11:15
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Turnuvada 48 teknik adamdan 28'i yabancı, 20'si yerli. En çok Arjantinli teknik direktör olacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelerin kulübelerinde ağırlıklı olarak yabancı uyruklu teknik adamlar görev yapacak.

Turnuvada mücadele edecek 48 teknik adamdan 28'ini yabancılar, 20'sini ise yerliler oluşturacak.

Yabancı teknik direktörlerin ağırlığı en çok Avrupa'da hissedilecek. Kıtada 7 yabancı teknik direktör uyruklarından başka ülkelerin başarısı için ter dökecek. Avrupa'dan 20 teknik adamsa başka ülkelerin takımının başında görev yapacak.

28 yabancı, 20 yerli

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama, Güney Afrika, Avusturya, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Uruguay, Yeni Zelanda, Türkiye, Cezayir, Haiti, Kanada, Ürdün, Ekvador, Paraguay, ABD, İngiltere, Belçika, Katar, Irak, Brezilya, Özbekistan, İsveç, Tunus, Fas, Gana, Suudi Arabistan ve Curaçao, tercihini yabancı teknik adamdan yana kullandı.

Fransa, Hırvatistan, Japonya, Arjantin, İskoçya, Yeşil Burun Adaları, Norveç, İsviçre, Hollanda, İspanya, İran, Almanya, Mısır, Fildişi Sahili, Bosna Hersek, Güney Kore, Meksika, Avustralya, Senegal ve Çekya ise turnuvaya kendi vatandaşı olan teknik direktörlerle katılacak.

En çok Arjantinliler çalışacak

Dünya Kupası'nda en çok Arjantinli teknik direktörler kulübede olacak.

Nestor Lorenzo, Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Sebastian Beccacece, Gustavo Alfaro, Mauricio Pochettino'dan oluşan Arjantinli teknik adam topluluğunu Fransa 5, İspanya 4, Almanya ve İtalya 3 teknik direktörle takip edecek.

En genci Alman, en yaşlısı Hollandalı

Dünya Kupası'nda görev yapacak en genç teknik adam, Almanya Milli Takımı'nın patronu Julian Nagelsmann olacak.

Hansi Flick'in ardından Almanya Milli Takımı'nın başına geçen ve 2024'teki Avrupa Şampiyonası'nda görev alan 38 yaşındaki Nagelsmann, kariyerinin ilk Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.

Curaçao Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na götüren 78 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat ise organizasyonda en yaşlı teknik adam olarak görev yapacak.

Deneyimli teknik adam, bu organizasyonla birlikte kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda kulübede olacak.

38 yaşındaki Nagelsmann ile 78 yaşındaki Advocaat'ın takımları, Houston Stadı'nda oynanacak E Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Yaş ortalaması

Dünya Kupası'ndaki 48 teknik adamın yaş ortalaması 57,3 oldu.

2026 Dünya Kupası'nda teknik adamların yaş ortalaması, Katar 2022'ye göre 5,4 yaş arttı.

2 teknik adam kupayı kazandı

2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 48 teknik adamdan 2'si daha önce şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ile Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, birer kez podyuma çıkarak kupayı kaldırdı.

Deschamps, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'yla bu sevinci yaşarken Katar 2022'de Deschamps'ın çalıştırdığı Fransa'yı finalde yenen Scaloni'nin Arjantin'i şampiyonluğun sahibi oldu.

İki teknik adamdan biri, 2026'da bir kez daha şampiyonluğa ulaşması halinde 2 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan İtalyan teknik direktör Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak.

Öte yandan Deschamps, ülkesinin ev sahibi olduğu 1998 Dünya Kupası'nda da futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

48 takım ve teknik direktörleri

Teknik Direktör

Vatandaşlığı (Ülkesi)Çalıştırdığı TakımYaş
Didier Deschamps

FransaFransa57
Zlatko Dalic

HırvatistanHırvatistan59
Hajime Moriyasu

JaponyaJaponya57
Lionel Scaloni

ArjantinArjantin48
Steve Clarke

İskoçyaİskoçya62
Bubista

Yeşil Burun AdalarıYeşil Burun Adaları56
Thomas Christiansen

İspanyaPanama53
Stale Solbakken

NorveçNorveç58
Hugo Broos

BelçikaGüney Afrika74
Murat Yakın

İsviçreİsviçre51
Ralf Rangnick

AlmanyaAvusturya67
Nestor Lorenzo

ArjantinKolombiya60
Sebastien Desabre

FransaDemokratik Kongo Cumhuriyeti49
Ronald Koeman

HollandaHollanda63
Luis de la Fuente

İspanyaİspanya64
Roberto Martinez

İspanyaPortekiz52
Amir Ghalenoei

İranİran62
Marcelo Bielsa

ArjantinUruguay70
Darren Bazeley

İngiltereYeni Zelanda53
Julian Nagelsmann

AlmanyaAlmanya38
Vincenzo Montella

İtalyaTürkiye51
Hossam Hassan

MısırMısır59
Emerse Fae

Fildişi SahiliFildişi Sahili42
Vladimir Petkovic

İsviçreCezayir62
Sebastien Migne

FransaHaiti53
Sergej Barbarez

Bosna HersekBosna Hersek54
Jesse Marsch

ABDKanada52
Jamal Sellami

FasÜrdün55
Myung-bo Hong

Güney KoreGüney Kore57
Javier Aguirre

MeksikaMeksika67
Sebastian Beccacece

ArjantinEkvador45
Gustavo Alfaro

ArjantinParaguay63
Mauricio Pochettino

ArjantinABD54
Tony Popovic

AvustralyaAvustralya52
Pape Thiaw

SenegalSenegal45
Thomas Tuchel

Almanyaİngiltere52
Rudi Garcia

FransaBelçika64
Julen Lopetegui

İspanyaKatar59
Graham Arnold

AvustralyaIrak62
Carlo Ancelotti

İtalyaBrezilya66
Fabio Cannavaro

İtalyaÖzbekistan52
Graham Potter

İngiltereİsveç51
Miroslav Koubek

ÇekyaÇekya74
Sabri Lamouchi

FransaTunus54
Mohamed Ouahbi

BelçikaFas49
Carlos Queiroz

PortekizGana73
Georgios Donis

YunanistanSuudi Arabistan56
Dick Advocaat

HollandaCuraçao78

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası'nda Yabancı Teknik Adamlar Ağırlıkta - Son Dakika

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