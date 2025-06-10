2026 F1 Takvimi Açıklandı

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 yılının takvimini açıkladı.

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.

Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.

Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:

Tarih Ülke Pist 6-8 Mart Avustralya Melbourne 13-15 Mart Çin Şanghay 27-29 Mart Japonya Suzuka 10-12 Nisan Bahreyn Sakhir 17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde 1-3 Mayıs ABD Miami 22-24 Mayıs Kanada Montreal 5-7 ??Haziran Monako Monako 12-14 Haziran İspanya Barselona 26-28 Haziran Avusturya Spielberg 3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone 17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps 24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte 21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort 4-6 Eylül İtalya Monza 11-13 Eylül İspanya Madrid 25-27 Eylül Azerbaycan Bakü 9-11 Ekim Singapur Singapur 23-25 Ekim ABD Austin 30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City 6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo 19-21 Kasım ABD Las Vegas 27-29 Kasım Katar Lusail 4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina

Kaynak: AA