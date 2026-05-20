2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Programı Açıklandı

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA) 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın maç programı belli oldu. 4-13 Eylül 2026 tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak organizasyonda Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.

A Kadın Milli Takımı'nın C Grubu maç programı şöyle:

4 Eylül Cuma

18.30 (TSİ) Belçika – Türkiye

6 Eylül Pazar

12.30 (TSİ) Türkiye – Avustralya

7 Eylül Pazartesi

12.30 (TSİ) Porto Riko – Türkiye

Turnuvada 16 takım, dörderli dört grupta mücadele edecek. Grup aşamasını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren ekipler ise çeyrek finale kalabilmek için tek maç eleme usulüyle oynanacak eleme turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları arasında çapraz eşleşmeler yapılacak.

Eleme turunu geçen takımlar, çeyrek finalde grup liderleriyle karşılaşacak. Final aşamasında, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final tek maç eleme formatında oynanacak.