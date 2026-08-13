2027 İspanya Süper Kupa İstanbul\'da

İspanya Futbol Federasyonu, 2027 İspanya Süper Kupa'nın 2-7 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dört takımlı turnuvaya Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk mücadelesinde Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid yer alacak. Turnuvanın yarı final eşleşmelerinde Real Sociedad ile Real Madrid, Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Yarı final karşılaşmalarının ardından rakiplerini eleyen iki takım, 2027 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu için finalde mücadele edecek.

İspanya Süper Kupa'nın dünya genelinde 150'den fazla ülkede yayınlandığı belirtilen açıklamada, turnuvanın uluslararası futbol takviminde önemli bir organizasyon haline geldiği ifade edildi.

2026 İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona, organizasyondaki 16. şampiyonluğunu elde etmişti.