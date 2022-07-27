Gençler Avrupa Hokey Şampiyonası 2

21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki üçüncü maçında Galler'i 2-1 yendi.

Çekya'nın Plzen kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden milli takım, A Grubu'nda Galler ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Müslüm Ekinci'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Grupta daha önce İrlanda ile 2-2 berabere kalan, Polonya'ya 2-0 yenilen milliler, böylece ilk galibiyeti elde etti.

Türkiye, şampiyonadaki dördüncü maçını 29 Temmuz Cuma günü İtalya ile yapacak.