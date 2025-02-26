23 Elazığ FK, Muşspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

23 Elazığ FK, Muşspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nesine 3. Lig 1. Grubun 22. haftasında evinde Muşspor FK ile karşı karşıya gelecek olan 23 Elazığ FK'da, zorlu maçın hazırlıkları devam ediyor. Kulüp tesislerinde yapılan günün tek antrenmanında bordo-beyazlılar, dayanıklılık, çabukluk ve şut çalıştı. 23 Elazığ FK'da zorlu maç öncesi sakat futbolcu bulunmazken, stoper Sezer ile teknik sorumlu Ümit Tütünci cezalı durumda. - ELAZIĞ