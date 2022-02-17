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23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyor - Son Dakika

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyor

17.02.2022 10:52
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonunun açılış maçı Aydın'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonunun açılış maçı Aydın'da gerçekleştirilecek.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 18 Şubat Cuma günü saat 11.00'de Aydın Yıldız Spor Tesisleri halı sahasında başlayacak olan turnuva; kızlarda İncirliova 50.Yıl Ortaokulu Kız Takımı ile Aydın Gençlik Spor Kız Takımı ve erkeklerde ise Aydın Gençlik Spor ve Özel Aydın Bahçeşehir Ortaokulu takımları arasında oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' müsabakaları, 18- 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Aydın'da gerçekleştirilecek. Tüm Türkiye'den 15 bin 895 çocuğun başvurduğu müsabakalar, 156 kız, bin 289 erkek takımı olarak gerçekleştirilecek. Gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği 'Mahallede Maç Var' müsabakalarına Aydın'dan 37 takım ve 407 sporcu katılacak.

11-13 yaş grubu sporcuların katılım sağladığı futbol turnuvası grup müsabakası maçları, 14-20 Mart tarihlerinde Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir, Muğla ve Denizli illerinin birinci olan kız ve erkek takımlarının katılımları ile Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Maçlar, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20'şer dakika ve 2 devreli halı sahada eleme usulü şeklinde gerçekleştirilecek. Final karşılaşmasının TBMM'de yapılması planlanan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek. TBMM tarafından 1'inci olan takım oyuncularına tablet, 2'nci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, 3'üncü takım oyuncularına drone hediye edilecek. - AYDIN

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23 Nisan, gençlik, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyor - Son Dakika Spor


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