24 Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda temsilci olmaktan onur duyuyor

24 Erzincanspor Kulübü Başkanı Ömer Akyürek, 2. ve 3. Liglerin kupadaki temsilcisi olduklarını dile getirerek, "Burada olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Son 16 turunda yer alan tek 2. Lig ekibi olan 24 Erzincanspor, MKE Ankaragücü ile eşleşti. Doğu Anadolu ekibi, rakibi ile deplasmanda karşılaşacak. Kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 Erzincanspor Kulübü Başkanı Ömer Akyürek, "24 Erzincanspor olarak 2. ve 3. Liglerin kupadaki temsilcisiyiz. Burada olmaktan onur duyuyoruz. Türkiye Kupasında bu seviyeye kadar gelmekten onur duyuyoruz. Gönlümüzden dört büyükler ile eşleşmek geçiyordu. Biz geçmiş tarihimizde Galatasaray ve Beşiktaş'ı şehrimizde ağırlamıştık. Biz şehir ve stadyum olarak buna hazırız. İnşallah kupada bir sonraki turda büyük takımlarımızdan bir tanesini şehrimizde görmekten onur duyarız ve ağırlamayı da bir keyif olarak kabul ederiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL