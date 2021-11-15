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25. Dünya Karate Şampiyonası yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlıyor - Son Dakika

25. Dünya Karate Şampiyonası yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlıyor

15.11.2021 11:57
25. Dünya Karate Şampiyonası yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlıyor

25. Dünya Karate Şampiyonası, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak.

25. Dünya Karate Şampiyonası, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de Hamdan Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda 116 ülkeden 1031 sporcu tatamiye çıkacak. Şampiyonada Türkiye'yi 16 kategoride 21 sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karate Milli Takımlar Teknik Direktörü İbrahim Ercin, hedeflerinin Türkiye'yi gururlandıracak sonuçlar almak olduğunu kaydetti.

Son yıllardaki başarılı grafiği Dubai'de de devam ettirmek istediklerini aktaran Ercin, "Türkiye'nin Tokyo 2020'de kazandığı 4 madalyayla karatede en çok madalya kazanan ülke unvanını kazandık. Dünya şampiyonası, karatenin en büyük vitrini. Biz de son yıllardaki organizasyonlarda yaptığımız gibi bu vitrinde en iyi şekilde yer almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ercin, şampiyonaya Kocaeli ve Antalya'da yaptıkları kamplarla hazırlandıklarını belirterek, "Teknik kadro olarak eylül ayında görevi devraldık. Kısa ama verimli bir kamp dönemi geçirdik. Bu süreçte en büyük üzüntümüz Uğur Aktaş'ın şanssız sakatlığı oldu. Başarılı sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor en kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk gün 5 milli sporcu tatamiye çıkacak

25. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nın ilk gününde 5 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Kadınlar 68 kiloda Avrupa üçüncüsü Eda Eltemur, kariyerinde ilk kez bu önemli organizasyonda boy gösterecek. +68 kiloda Avrupa şampiyonu Meltem Hocaoğlu Akyol da ilk gün kariyerinin ilk dünya şampiyonası madalyası için mücadele verecek. Erkekler 75 kiloda Eren Akkurt, 84 kiloda Samed Gök ve +84 kiloda Rıdvan Kaptan da ilk gün Türkiye adına tatamiye çıkacak.

Türkiye, 2018 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda 2 gümüş, 4 bronz madalya kazanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Dubai, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 25. Dünya Karate Şampiyonası yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlıyor - Son Dakika Spor


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