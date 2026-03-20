28. Haftada Dev Maçlar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak müsabakaların programı duyuruldu. Buna göre 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray, 5 Nisan Pazar günü de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta programı şöyle:
4 Nisan Cumartesi
14.30 Kasımpaşa - Kayserispor
14.30 Gençlerbirliği - Göztepe
17.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
20.00 Trabzonspor - Galatasaray
5 Nisan Pazar
14.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
14.30 Samsunspor - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Eyüpspor
20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi
20.00 Kocaelispor - RAMS Başakşehir - İSTANBUL
