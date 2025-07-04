3 büyüklere önerilen Thomas Partey\'e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması

Trendyol Süper Lig'in 3 devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a menajerler tarafından önerilen Thomas Partey ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TECAVÜZ VE CİNSEL TACİZ İLE SUÇLANIYOR

Arsenal'in serbest bıraktığı Ganalı futbolcu Thomas Partey, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Partey, beş tecavüz ve bir cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak. Suçlamaların 2021 ila 2022 yıllarına dayandığı ve üç farklı kadını kapsadığı belirtildi. Partey'in bir kadına iki kez tecavüz, ikinci bir kadına ise üç kez tecavüz ve üçüncü bir kadına da bir cinsel saldırı yaptığı iddia edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

32 yaşındaki Partey, 5 Ağustos'ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

The Guardian'ın haberine göre savcılık bir açıklama yaparak, ''Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) kapsamlı bir delil dosyasını dikkatle inceledikten sonra Thomas Partey hakkında dava açılmasını onayladı.'' ifadelerini kullandı.