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3. Gazi Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika

3. Gazi Yarı Maratonu koşuldu

19.12.2021 11:47

- 3. Gazi Yarı Maratonu koşuldu Bin 305 atlet ve on binlerce gazi şehirli, 6 bin 317 şehit için koştu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 3.

- 3. Gazi Yarı Maratonu koşuldu

Bin 305 atlet ve on binlerce gazi şehirli, 6 bin 317 şehit için koştu

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 3. Gazi Yarı Maratonu'nda on binlerce Gaziantepli 6 bin 317 şehit anısına koştu.

Fransız kuvvetlerine karşı verilen Tarihi Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 şehidin hatırasını yaşatmak ve 'Spor Kenti Gaziantep' için spor kültürünün oluşması adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığında Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve 10 kilometre yol koşusu profesyonel atletlerin ve on binlerce Gazi şehirlinin katılımıyla yapıldı. Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı etkinleri çerçevesinde düzenlenen yarı maratona 15 ülkeden ve 70 şehrinden 45'i milli atlet olmak üzere bin 305 atlet katıldı. Türkiye'nin en prestijli yarı maratonları arasında gösterilen Gazi Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Yol Koşusu'nun yanı sıra 5 kilometrelik 'Bu 100'den Gaziantep Halk Koşusu' ile kurtuluş coşkusu, koşuya katılan vatandaşlarla şehrin dört bir yanına taşındı. Etkinlikte ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyespor sporcuları tarafından 14 Şehit Anıtı Bayrak Koşusu yapıldı.

Koşuların startını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar yaptı.

"İkinci yüzyılın destanını siz gençler yazacak, Gaziantep'i eğitim, spor şehri sizler yapacaksınız"

Koşular öncesi konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, organizasyona katılan herkese teşekkür ederek, "Yüz yıl önce atalarımız ne yağmur ne kar, ne açlık dinledi. Gaziantep Kalesi'ne ay-yıldızlı bayrağı takmak için canını verdi. 6 bin 317 şehidi torunları olarak geldiğiniz için helal olsun size. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Meclis'i toplayarak 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 'Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber' diyen ecdadın torunları, sizlerle gurur duyuyoruz. Başkanınız olarak sizlerle yeni hedeflere gidiyoruz. İkinci yüzyılın destanını siz gençler yazacaksınız. Gaziantep'i eğitim, spor şehri sizler yapacaksınız. Hayat bir maraton. Bu coğrafyada çok çalışacak, güçlü olacağız. Gelecek sizlerin. Bunun için, koşuyoruz. Maratonu Gazi'nin adıyla koşuyoruz. Bütün dünyaya unutmadık, unutturmayacağız diyerek hep birlikte Gaziantep için koşmaya hazırız. Koş Gaziantep, koş Gazi'nin torunları. Yolunuz bahtınız açık olsun" diye konuştu.

Başkan Fatih Çintimar ise protokol ve katılımcıları selamladı. Çintimar, maratonda ter dökecek herkes ile gurur duyduğunu dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

3. Gazi Yarı Maratonu koşuldu
3. Gazi Yarı Maratonu koşuldu
3. Gazi Yarı Maratonu koşuldu
3. Gazi Yarı Maratonu koşuldu
3. Gazi Yarı Maratonu koşuldu

Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep, Şehit, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 3. Gazi Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika Spor


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