Nesine 3. Lig'in 7. haftası, 2. Grup'ta 2, 3. Grup'ta ise 3 müsabakayla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
2. Grup
Fatsa Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
İnegöl Kafkas SK-Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 1-1
3. Grup
Ayvalıkgücü Belediyespor- Bayburt Özel İdarespor: 2-2
Küçükçekmece Sinop SK- Osmaniyespor: 2-1
Aliağa Futbol- Karabük İdmanyurdu: 4-0
Son Dakika › Spor › 3. Lig 7. Hafta Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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