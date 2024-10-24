3. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışması Başladı - Son Dakika
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3. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışması Başladı

3. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışması Başladı

Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışması, 7 ülkeden 457 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışmanın ilk etabı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yapıldı ve toplam 4 gün sürecek.

24.10.2024 17:12  Güncelleme: 17:14
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Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışması, 7 ülkeden 457 sporcunun katılımıyla başladı.

Osmangazi Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen 3. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışması, Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen törenin ardından start aldı. 4 gün sürecek yarışmanın ilk etabı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde gerçekleşti. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Japonya, Rusya, Bulgaristan, Kamerun ve Kazakistan'dan toplam 457 sporcu katıldı. Harita kullanma becerisi, spor yapma, eğlenme, takım çalışması gibi rekabeti çok yönlü yaşayan yarışmacılar, ellerinde yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi haritasında işaretlenen hedefleri bulmak için kıyasıya rekabet ettiler.

Toplam 4 gün sürecek olan 3. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışması'nın ikinci ve üçüncü gün etapları Kirazlı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Yarışma 27 Ekim Pazar günü yapılacak Kayhan Çarşısı-Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi etabının ardından sona erecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 3. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışması Başladı - Son Dakika

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