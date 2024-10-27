3. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışması Sonuçlandı

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Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde,7 ülkeden 457 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışması tamamlandı. Kayhan Çarşısı-Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi etabında yapılan son gün yarışının ardından dereceye giren sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Japonya, Rusya, Bulgaristan, Kamerun ve Kazakistan'dan toplam 50 kulüp ve 373 sporcunun katılımıyla 36 farklı kategoride gerçekleştirilen 3. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışması, zorlu mücadelelerin ardından sona erdi. Toplam 4 gün süren yarışma, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Kirazlı Mahallesi, Kayhan Çarşı ve Panorama 1326 Fetih Müzesi parkurlarında gerçekleşti. Büyük ölçüde muhakeme, dayanıklılık, yön bulma becerisi isteyen oryantiring yarışlarına katılan sporcular, dereceye girebilmek büyük mücadele verdi. Yarışların son gününde dereceye giren takımlar ve sporcular, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

36 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda bireysel ve takım olarak dereceye giren 114 sporcu, ödüllerini Osmangazi BelediyesporKulübü Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Fatih Karayılan, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Yerleşke Komutanı J.Plt.Kd.Albay Celal Kürşad Konukçu, Oryantiring Milli Takım Antrenörü ve Etkinlik Direktörü Emine Öztürk, Oryantiring Parkur Planlamacısı Prof. Dr. ValentinGarkof veOryantiring Haritacısı GorciHacimit'in elinden aldı.

Düzenlenen ödül törenindekonuşan Osmangazi BelediyesporKulübü Yöetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, "Bu güzel organizasyonu, bu anlamlı haftada Osmangazi'mizde yapmak bizi çok mutlu etti. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Jardarmateşkilatı olarak ortantiring sporuna ilgi gösterdiklerini söyleyen Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Yerleşke Komutanı J.Plt.Kd.Albay Celal Kürşad Konukçu, "Öğrencilerimizi, oryantiring sporuyla ilgilenmeye teşvik diyoruz. Ormanda, doğada ve şehir içinde geçen zevkli, keyifli bir spor dalı" şeklinde konuştu.

Oryantiring Milli Takım Antrenörü ve Etkinlik Direktörü Emine Öztürk ise, "Düzenlenen 3. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışları'na 7 ülkeden 36 kategoride 50 kulüp ve 373 sporcu katılım sağladı. Bu yarışlara katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum diye konuştu. - BURSA