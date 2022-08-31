Meserretçioğlu: "Galatasaray bir kültür, bir yaşam biçimidir" - Son Dakika
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Meserretçioğlu: "Galatasaray bir kültür, bir yaşam biçimidir"

31.08.2022 15:38
Meserretçioğlu: "Galatasaray bir kültür, bir yaşam biçimidir"

30 Ağustos Zafer Bayramı Galatasaraylılar tarafından Galatasaray Adası'nda coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Galatasaraylılar tarafından Galatasaray Adası'nda coşkuyla kutlandı. Etkinlikte konuşan iş adamı Murathan Meserretçioğlu, "Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, Galatasaray bir kültür bir yaşam biçimidir" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Galatasaraylılar tarafından Kalamış Tesisleri ve Galatasaray Adası'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Burada konuşan Galatasaraylı iş adamı Murathan Meserretçioğlu, "Bugün 30 Ağustos, bugün binlerce yıllık bir milletin yirminci yüzyılda egemenliğini hiçbir şartta ve durumda kimseye vermeyeceğini, kimse ile paylaşmayacağını dünyaya bir kez daha ispat ettiği gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Cumhuriyetin 100. yılını hep birlikte sadece Türkiye'de değil tüm dünya üzerinde var olan Türk milletleri ile birlikte kutlayacaklarını ifade eden Meserretçioğlu, "Bunun anlamı çok derin. Bu bilinç ve kültürün tezahürü ile bu hususa önem atfediyoruz. Başkanımız Dursun Özbek de altını çizerek şu mesajı veriyor; "Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Bilinmektedir ancak bu cümlelerimin üzerine ekleyeyim ve bir kez daha altını çizeyim, lütfen diğer hiçbir şey ile karıştırmayın ve karşılaştırmayın. Çünkü Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, Galatasaray bir kültür bir yaşam biçimidir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Meserretçioğlu: 'Galatasaray bir kültür, bir yaşam biçimidir' - Son Dakika

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