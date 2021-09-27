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30. Alanya Triatlon Yarışları başlıyor - Son Dakika

30. Alanya Triatlon Yarışları başlıyor

27.09.2021 14:20
30. Alanya Triatlon Yarışları başlıyor, System.String[]

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenecek 30. Alanya Triatlon Yarışları 29 Ekim'de başlıyor.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenecek 30. Alanya Triatlon Yarışları 29 Ekim'de başlıyor.

5 gün sürecek yarışın Alanya Belediyesi Meclis Salonu'ndaki basın toplantısında konuşan TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, triatlonun her yaşta yapılabilirliğini nostalji triatlonuyla bir kez daha göstermek istediklerini söyledi.

30 yıldır Alanya'da yapılan triatlona katılanların yarışacağı nostalji triatlonun çok anlamlı olduğunu belirten Yalçınkaya, "Tarihi Alanya Triatlonu'na 1990'lı yıllarda yarışmış sporcuları davet ettik. Yarışma, 300 metre yüzme, 6 bin 700 metre bisiklet ve 1700 metre koşu etaplarından oluşuyor." dedi.

Kendisinin de ilk kez 1994 yılında Alanya'da yarıştığını hatırlatan Yalçınkaya, Alanya'nın dünyada aralıksız bu organizasyonu yapan 2 lokasyondan biri olduğunu vurguladı.

Triatlon dendiğinde Alanya'nın yurt dışında da çok ciddi bilinirliğe sahip olduğuna işaret eden Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Spor turizminde triatlon da önemli bir dal olmuştur. Geçen yıl 40'a yakın bisiklet, 15-16 da triatlon takımı ilçede kamp yapmıştı. 30. Alanya Triatlonu'na sporcular da dahil 2 bin 500'a yakın bir katılımcı bekliyoruz. Alanya'da triatlon ve diğer spor branşları turizm için çok önemli. Sadece yarış zamanında değil, turizmin ölü sezonlarında Alanya'ya bir katma değer kattığına inanıyorum. Bunu daha da geliştirmemiz mümkün. Burada bir paydaşlık kurabiliriz. Alanya bunu hak ediyor. Özellikle kışın burada uzun süre kalacak sporcular ve takımlar, otellere katma değer katacaktır."

41 ülkeden binin üzerinde sporcu katılıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de 5 gün sürecek şampiyonada Paratriatlon Dünya Kupası, Avrupa Gençler Triatlon Festivali ve Nostalji Triatlonu'nun gerçekleştirileceğini söyledi.

Şampiyonanın Alanya ve Türkiye'nin iftihar edeceği bir organizasyon olduğuna vurgu yapan Yücel, "Dünyada aralıksız devam eden iki organizasyon var. Bunlardan birinin Alanya'daki triatlon olması bize çok değer katıyor. Bizde önceki yöneticilerimizden aldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşıyarak geleneğimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

29 Eylül'de başlayacak yarışların pazar günü sona ereceğinin bilgisini veren Yücel, 41 ülkeden bine yakın sporcunun yarışlara müracaat ettiğini kaydetti.

Kayıtların 29 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edeceğini aktaran Yücel, katılım sayısının artabileceğini ifade etti.

Yarışma 3 Ekim'de sona erecek.

Alanya Belediyesi, Triatlon, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 30. Alanya Triatlon Yarışları başlıyor - Son Dakika Spor


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