Dünya yıldızı olması beklenen Bojan Krkic'in ışığı söndü! 32 yaşında emeklilik açıkladı - Son Dakika
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Dünya yıldızı olması beklenen Bojan Krkic'in ışığı söndü! 32 yaşında emeklilik açıkladı

22.03.2023 17:48

Bir dönem Lionel Messi'nin yerini dolduracak adam gözüyle bakılan 32 yaşındaki forvet oyuncusu Bojan Krkic, futbolu bıraktı. İspanyol futbolcu yetiştiği Barcelona'nın stadında gerçekleşen törenle birlikte aktif futbol hayatını noktaladığı açıkladı.

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Bojan Krkic, 32 yaşında emeklilik kararı aldı.

PIQUE AÇIKLADI

Barcelona'nın efsane savunmacısı Gerard Pique, Bojan için Nou Camp'ta etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

REKOR KIRMIŞTI

17 yaşında Barcelona A Milli Takımı'nda oynamaya başlayan Bojan, 19. yaşından önce Barcelona'da Messi ile birlikte en çok gol atan futbolcu olmuştu.

Erken başladı, erken bıraktı! Bojan Krkic, 32 yaşında emekli oldu

GEZMEDİĞİ TAKIM KALMADI

Barcelona sonrası çok sık kulüp değiştiren İspanyol oyuncu kariyeri boyunca İtalya'da Roma ile Milan, Hollanda'da Ajax, İngiltere'de Stoke City, Almanya'da Mainz, İspanya'da Alaves ve Kanada'da Montreal Impact formaları giydi. Krkic, tüm kulüplerinde kendisinden beklenen yıldız futbolcu seviyesine ulaşamadı. Son olarak Japonya ekibi Vissel Kobe'de top koşturmuştu.

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Bojan Krkic, Barcelona, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya yıldızı olması beklenen Bojan Krkic'in ışığı söndü! 32 yaşında emeklilik açıkladı - Son Dakika


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