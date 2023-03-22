Dünya yıldızı olması beklenen Bojan Krkic'in ışığı söndü! 32 yaşında emeklilik açıkladı

HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimleri için kararını verdi

Erbakan ve İnce aday olabilecek mi? İşte şu ana kadar toplanan imza

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Bojan Krkic, 32 yaşında emeklilik kararı aldı.

PIQUE AÇIKLADI

Barcelona'nın efsane savunmacısı Gerard Pique, Bojan için Nou Camp'ta etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

REKOR KIRMIŞTI

17 yaşında Barcelona A Milli Takımı'nda oynamaya başlayan Bojan, 19. yaşından önce Barcelona'da Messi ile birlikte en çok gol atan futbolcu olmuştu.

GEZMEDİĞİ TAKIM KALMADI

Barcelona sonrası çok sık kulüp değiştiren İspanyol oyuncu kariyeri boyunca İtalya'da Roma ile Milan, Hollanda'da Ajax, İngiltere'de Stoke City, Almanya'da Mainz, İspanya'da Alaves ve Kanada'da Montreal Impact formaları giydi. Krkic, tüm kulüplerinde kendisinden beklenen yıldız futbolcu seviyesine ulaşamadı. Son olarak Japonya ekibi Vissel Kobe'de top koşturmuştu.