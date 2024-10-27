33. Alanya Triatlon Yarışları Tamamlandı

Spor

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 33. Alanya Triatlon Yarışları sona erdi.

Galip Dere Plajı'nda düzenlenen 33. Alanya Triatlonu kapsamında yaş grupları, halk triatlonu ve 2024 Avrupa Triatlon Kupası yarışları gerçekleştirildi.

26 ülkeden 112 sporcunun katıldığı Avrupa Triatlon Kupası'nda sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamladı.

Yarış sonunda elit kadınlar kategorisinde 56 dakika 38 saniyeyle Almanya'dan Julia Bröcker birinci, 56 dakika 52 saniyeyle İngiltere'den Annabel Morton ikinci, 56 dakika 53 saniyeyle İtalya'dan Angelica Prestia üçüncü oldu.

Elit erkekler kategorisinde ise ilk 3 sırayı Fransız sporcular aldı. Thomas Hansmaennel 50 dakika 58 saniyeyle birinciliği, Guillaume Hay 51 dakika ile ikinciliği, Basile Fouchard da 51 dakika 5 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

Yarış sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri, beelediye ve federasyon yetkililerince verildi.