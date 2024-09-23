38. Uluslararası Mersin Briç Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

38. Uluslararası Mersin Briç Festivali Sona Erdi

38. Uluslararası Mersin Briç Festivali Sona Erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Briç Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen 38. Uluslararası Briç Festivali, 5 gün süren mücadelelerin ardından ödül töreni ile sona erdi. Festivale Türkiye'nin yanı sıra 5 farklı ülkeden toplam 300 sporcu katıldı ve dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

23.09.2024 11:33  Güncelleme: 11:35
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin Briç Spor Kulübü iş birliğinde 38.'sini düzenlediği 'Uluslararası Briç Festivali' sona erdi. 5 gün saren festivalde yurt içinden ve yurt dışından 300 sporcu mücadele etti.

Her yıl briç tutkunlarını bir araya getiren ve Türkiye'nin en uzun soluklu organizasyonlarından birine ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 38.'sini düzenlediği 'Uluslararası Mersin Briç Festivali' ödül töreni ile sona erdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Briç Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Bulgaristan, Fransa, Lübnan ve Mısır'dan toplam 300 sporcu katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 gün süren mücadelede sporcular stratejik düşünme becerilerini test ederken, festivalde rekabet dolu anlar yaşandı.

Birincilere ödülleri verildi

Swiss takımlarda A grubunda, Sinan Tatlıcıoğlu, İhsan Özcan Pehlivan, Selim Çelenk ve Orhan Veli Doğan birinci olurken, B grubu birincileri Kazım Tevfik Gürkan, Cengiz Şeker, Mustafa Akhun ve Bircan Öztürk oldu. C grubunda ise Neşat Kalemci, Oktay Güneş, Mustafa Aksoy ve Ömer Erdoğan birinci oldu. Açık ikili turnuvasında A finalinde Ilko Popov ve Radoslav Radev, B finalinde Alaattin Erdoğan ve Nejat Özdoğan birinci olurken, Genç kategorisinde yarışan Tuana Altun ve Toygar Altun birinciliği elde etti. Kadınlar kategorisinde Esma Lale Fıratoğlu ve Ferah Altürk birinci olurken, Senyör kategorisinde Mehmet Osman Meto ile Ayşin Cananoğlu, son olarak da Mix kategorisinde yarışan Duran Bağlı ve Saibe Nazan Abaç birinliği elde ettiler. Swiss ve açık ikili kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü takdim edildi. Turnuvada dereceye girenler ödüllerini, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Avrupa Briç Federasyonu Türkiye Koordinatörü Tuba Akarcalıoğlu ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz'dan aldı.

"Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti. Briç Festivali'nin tamamlandığını ifade eden Taşkın, "Festivalimiz bu yıl 38. kez yapıldı. Gayet güzel bir organizasyon oldu. 5 farklı ülkeden sporcular mücadele etti. Ülkemizin farklı şehirlerinden gelen oyuncular da vardı. Önümüzdeki hafta da Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu var" dedi.

"Briç festivali 38 yıl önce Soli'de 12 masa ile başladı"

Mersin Briç Spor Kulübü Başkanı İbrahim Ethem Kerem de turnuvaya destek veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Briç festivali ilk olarak 38 yıl önce Soli'de 12 masa ile başladı. Sonrasında 100'lü masalara ulaştı. İlerleyen dönemlerde destekler sayesinde bu sayının daha da artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Avrupa Briç Federasyonu Türkiye Koordinatörü Tuba Akarcalıoğlu ise Büyükşehir Belediyesinin spora verdiği desteğin bütün belediyelere örnek olmasını dilediğini belirterek, "Spor branşlarında, özellikle akıl sporlarında yerel yönetimlerin desteği çok önemli. Uluslararası Mersin Briç festivali, 38 yıldır kesintisiz devam eden ve başarı çizgisini koruyup çıtayı hep yukarı çekmesiyle öne çıkan başarılı bir organizasyon" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 38. Uluslararası Mersin Briç Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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