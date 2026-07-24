39. Prens Adaları Yüzme Şampiyonası Sonuçlandı

KINALIADA'DAKİ Başar Acarlı Tesisleri'nde 23-24 Temmuz tarihlerinde Av. Süha Burçkin anısına düzenlenen 39'uncu Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası ENKA'nın şampiyonluğu ile sona erdi. Yarışmalarda Galatasaray 2'nciliği elde ederken, Fenerbahçe 3'üncü oldu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Mısır ve Kosova'dan toplam 55 takım ve 650 yüzücünün yarıştığı müsabakalarda yarışmanın prensesi Galatasaray Spor Kulübü'nden 200m karışık yarışında 2.18.61'lik derecesi ile Sudem Denizli olurken, Galatasaray Spor Kulübü'nden 400m serbest yarışında 3.56.08'lik derecesi ile Özgür Yonca prens oldu.

LADEN ACARLI: BURADAKİ GELENEK ADALI ÇOCUKLARIN 6-7 YAŞINDAN İTİBAREN YÜZMEYİ ÖĞRENMELERİNİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNEDİR

Kulübün tarihinden ve amaçlarından bahseden Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Laden Acarlı, "Kulübümüz 1968 yılında 25 spor aşığı genç girişimci insan tarafından kuruldu. Bu gördüğünüz yerde hiçbir şey yoktu sadece deniz vardı. Tamamen Kınalıada halkının maddi ve manevi destekleriyle Başar Acarlı önderliğinde 25 arkadaşıyla sıfırdan vadedilmiş bir kulüp. Burası İstanbul'un ilk 50 metrelik olimpik havuzu. İlk dönemlerinde çok fazla İstanbul Şampiyonası, Türkiye Şampiyonası gibi resmi yarışlara da ev sahipliği yapmış bir tesis. Buradaki gelenek adalı çocukların 6-7 yaşından itibaren yüzmeyi öğrenmelerinin gerekliliği üzerinedir. Adada doğmuş ve büyümüş olmak yüzmeyi bilmeyi zorunlu kılıyor. Kulübün kuruluş amacı da adada yüzme bilmeyen hiçbir insan kalmasın. Misyonumuz budur. Yıllar içerisinde adalı çocuklar çok sık başarılara imza atmaya başladılar. Türkiye, Balkan, Avrupa şampiyonlukları oldu. Kulübümüzün 1968 yılından beri 70 tane sporcusu milli takımda görev aldı. Ben de onlardan bir tanesiyim. 1978-1988 yılları arasında milli takımda görev aldım. Rekorlar kırdım. Bu kulüpten çıkmış bir sporcu olmanın ve şu an başkan yardımcılığı yapıyor olmanın gururunu hissediyorum. 2 çocuğum da burada yüzdüler, milli takıma girdiler. Kulübün her kademesinde bulundum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE BİR KULÜP TARAFINDAN DÜZENLENEN EN BÜYÜK VE KAPSAMLI ŞAMPİYONA'

39'uncusu düzenlenen Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'nın önemine vurgu yapan Acarlı, "Bu şampiyonamız Türkiye'de bir kulüp tarafından düzenlenen en büyük ve kapsamlı şampiyona. Bu sene rekor katılımcı sayısına ulaştık. 600'ü geçtik. Bunların arasında 4 tane yurt dışından gelen takım var. Bulgaristan, Kosova, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Buradan gelen sporcularımız da var. Kınalıada ve tüm Prens Adaları'nın hem Türkiye'de hem yurtdışında pek çok mecrada adının duyulmasına katkı sağladığımıza inanıyorum. Her şeyden önce ülkemizin sporcularını yabancı sporcularla aynı platformda buluşturarak uluslararası deneyim sağlıyoruz" sözlerini sarf etti.

BARET AVEDİKOĞLU: BU YARIŞMAYI MÜMKÜN OLDUĞU KADAR İLERİ GÖTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Organizasyonu oldukça ileriye götürmek için çaba sarf ettiklerini belirten Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü Koordinatörü Baret Avedikoğlu, "39'uncu seneyi yapıyoruz. Ben kendim de yüzdüm ilk yapıldığı yıllarda. Her yıl üzerine koyarak bu yarışmayı düzenlemek istiyoruz. Organizasyonda ve yönetimdeki insanların, başkanımızın ve diğer üyelerimizin desteğiyle bu yarışmaları her sene üstüne katarak ilerletmeye çalışıyoruz. Bu yıl da rekor bir katılım oldu. Yaklaşık 650 sporcu var. Çok sayıda kulüp var. Kulüp olarak bizim kendi çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor. Yıl içerisinde birçok şampiyonaya katılıyoruz. Burası da sezonumuzun final müsabakası oluyor. Başarılı ve milli sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu yarışmayı da mümkün olduğu kadar bu seviyede ileri götürmeyi hedefliyoruz" sözlerini kullandı.

TANER KAYHAN: BUNU BİR MİRAS OLARAK BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü Başantrenörü Taner Kayhan ise "Uluslararası bir organizasyona 39'uncu keredir ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Böyle bir organizasyonda sporcularımızla birlikte mücadele etmekten, uluslararası bir yarışmaya hep beraber katılmaktan dolayı oldukça gurur duyuyoruz. Bu organizasyonu uzun vadede düşünüp ileriki yıllarda da bunu bir miras olarak bırakmayı düşünüyoruz. Bizim için çok değerli ve kıymetli. Kendi sporcularımız en başlarda çok iyi mücadeleler verdiler. Sportmenliğe uygun hareket ettiler ve çok güzel dereceler yaptılar. İlk defa rekor kırdık. Bunu da üzerine koyarak devam ettirmek istiyoruz ve bir sonraki nesillere aktarmak istiyoruz" dedi.

Yaşlarında en başarılı seçilen yüzücüler ise şu şekilde:

12 Yaş Kadınlar 100m Serbest Ilgım Ertaş 1: 24: 24

12 Yaş Erkekler 400m Serbest Sarp Eren Ersayın 4: 42: 10

13 Yaş Kadınlar 400m Serbest Meryem Çetin 4: 30: 21

13 Yaş Erkekler 400m Serbest Arda Ömer Altuğ 4: 31: 53

14 Yaş Kadınlar 400m Serbest Ece Güven 4: 32: 30

14 Yaş Erkekler 100m Serbest Kaan Balta 0: 54: 40

15 Yaş Kadınlar 400m Serbest Derin Anbarlı 4: 25: 86

15 Yaş Erkekler 400m Serbest Eymen Batu Özcan 4: 06: 54

16 Yaş Kadınlar 100m Kurbağalama Su Yüksel 1: 12: 24

16 Yaş Erkekler 400m Serbest Derin Ayhan 4: 06: 95

17+ Yaş Kadınlar200m Karışık Sudem Denizli 0: 26: 08

17+ Yaş Erkekler400m Serbest Özgür Yonca 3: 56: 08

2 gün süren müsabakalarda yarışmalarda 20 yeni Prens Adaları şampiyona rekoru kırıldı. Kırılan rekorlar şöyle:

Ilgım Ertaş 50m Serbest 12 Yaş Kadınlar 0: 28: 58

Selen Özbilen 50m Serbest 17+ Yaş Kadınlar 0: 26: 08

Kaan Balta 50m Serbest 14 Yaş Erkekler 0: 25: 39

Kerem Basin 50m Serbest 15 Yaş Erkekler 0: 24: 29

Eymen Batu İbolar 50m Serbest 16 Yaş Erkekler 0: 23: 95

Yaren Soysal 100m Kurbağalama 15 Yaş Kadınlar 1: 12: 50

Su Yüksel 100m Kurbağalama 16 Yaş Kadınlar 1: 12: 24

Emir Bartu Özcan 100m Kurbağalama 15 Yaş Erkekler 1: 05: 52

Meryem Çetin 400m Serbest 13 Yaş Kadınlar 4: 30: 21

Derin Anbarlı 400m Serbest 15 Yaş Kadınlar 4: 25: 86

Özgür Yonca 400m Serbest 17+ Yaş Erkekler 3: 56: 08

Melisa Zobar 100m Kelebek 14 Yaş Kadınlar 1: 04: 59

Umut Aras Özkan 100m Kelebek 15 Yaş Erkekler 0: 56: 32

Sarp Barkın Hasay 100m Sırtüstü 16 Yaş Erkekler 0: 58: 67

Ilgım Ertaş 100m Serbest 12 Yaş Kadınlar 1: 01: 24

Selen Özbilen 100m Serbest 17+ Yaş Kadınlar 0: 58: 03

Kaan Balta 100m Serbest 14 Yaş Erkekler 0: 54: 40

Yaren Soysal 200m Karışık 15 Yaş Kadınlar 2: 23: 32

Su Yüksel 200m Karışık 16 Yaş Kadınlar 2: 23: 85

Eymen Batu Özcan 200m Karışık 15 Yaş Erkekler 2: 09: 36