Akçakoca\'da 3x3 sokak basketbolu şampiyonları Bolu ve Muğla oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Turnuvası'nı kadınlarda Bolu, erkeklerde Muğla takımı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Akçakoca Kaymakamlığı ve Akçakoca Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Türkiye Finali, Akçakoca Çuhallı Sahili Spor Alanı'nda sona erdi. 17-18 yaş kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonda, 22 ilden 27 takım ve toplam 132 sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi.

Turnuvaya erkekler takımı olarak Ankara'dan katılan Oğuzhan Miroğlu, "Bugün sokaklar bizim adlı turnuvada Akçakoca'dayız. Bugün finallerimiz var. Turnuva bizim için güzel geçiyor. Takımıma ve diğer takımlara finallerde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya kadınlar takımı olarak Samsun'dan gelen Bennur Ekiz de, "3x3 sokaklar bizim Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Akçakoca'dayız. Finale kadar geldik bu yüzden çok mutluyuz. Heyecanımız var ve bu organizasyona katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Büyük heyecana sahne olan turnuvanın ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Turnuvada kadınlar kategorisinde Bolu şampiyon olurken, İstanbul ikinci, Samsun üçüncü ve Sivas dördüncü sırada yer aldı. Erkekler kategorisinde ise Muğla birinciliği elde ederken, Hatay ikinci, Siirt üçüncü ve Ankara dördüncü oldu.

Organizasyon sonunda turnuvaya katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür edilirken, dereceye giren takımlar ile mücadele eden tüm sporcular tebrik edildi. - DÜZCE