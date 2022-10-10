4. Gazi Yarı Maratonu başlıyor - Son Dakika
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4. Gazi Yarı Maratonu başlıyor

10.10.2022 10:38
4. Gazi Yarı Maratonu başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı dolayısıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Yürüyüşü 16 Ekim'de yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı dolayısıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Yürüyüşü 16 Ekim'de yapılacak.

Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kişinin hatırasını yaşatmak adına organize edilen Gazi Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Yol Koşu su, dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda atletin katılımıyla gerçekleşecek. Mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak bu yıl 16 Ekim Pazar günü yapılacak maraton, 16 Ekim 10 Km saat 08: 30'da, 21 Km Saat 08: 45'de ve Halk Yürüyüşü ise saat 09: 20'de Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak. 21 km kadınlarda ve erkeklerde 1'incilere 12 bin lira, 2'ncilere 11 bin lira, 3'ncülere 10 bin lira verilirken; 10 km ödüllerinde tüm kategorilerde 1'inciye bin lira, 2'nciye 9 yüz lira, 3'ncüye 8 yüz lira verilecek. Ayrıca cinsiyete göre yaş grupları kategorisinde derece alan diğer yarışmacılar da para ödülü almaya hak kazanacak. Yarışmaya katılmak isteyenler, 13 Ekim 2022 tarihine kadar www.gaziyarimaratonu.org internet sitesinden başvuru yapabilecek. Parkurun 5, 10, 12.5, 15, 17 kilometrelerinde su ve sünger istasyonları yer alırken istasyonlarda kesme şeker, limon bulundurulacak. Koşu başlangıcından 15 dakika önce koşucular nizami göğüs numaralarıyla başlama noktasındaki yerlerini alacak. Göğüs numaraları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda verilecek. Her sporcu kendi göğüs numarasını kimlik karşılığında alabilecek. Başka bir sporcu yerine yarış kitini alacak olanlar, ilgili sporcu veya sporculara ait kimlik fotokopilerini ibraz etmeleri gerekecek. Yarışma günü çip ve göğüs numarası dağıtımı kesinlikle yapılmayacak. Göğüs numarası değiştirilmeksizin ve iyi görülecek şekilde koşu formasının ön tarafında taşınmak zorunda olup başka kişilere verilemeyecek. Resmi yarışmacı numarasının değiştirilmesi, reklam baskısının bükülmesi, görünmez veya tanınmaz hale getirilmesi diskalifiye nedeni olacak. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4. Gazi Yarı Maratonu başlıyor - Son Dakika

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