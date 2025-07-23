4. Gran Fondo Başkent Yarışı 24 Ağustos'ta

4. Uluslararası Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı, 24 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Valiliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla gerçekleşecek gran fondo serisinin Ankara etabı, Bilkent Center'dan start alacak.

Yarışlar uzun ve kısa parkur, paralimpik ile tandem kategorilerinde düzenlenecek.

Kayıtların 18 Ağustos'a kadar süreceği bildirildi.