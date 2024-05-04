4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nda Finalistler Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nda Finalistler Belli Oldu

4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları\'nda Finalistler Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Spor İstanbul tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nın ilk gününde finalistler belli oldu. Kıyasıya çekişmeye sahne olan eleme yarışlarından final biletini alan ekipler, yarın kupa için tekrar sahne alacak.

04.05.2024 16:44  Güncelleme: 16:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Spor İstanbul tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nın ilk gününde finalistler belli oldu. Kıyasıya çekişmeye sahne olan eleme yarışlarından final biletini alan ekipler, yarın kupa için tekrar sahne alacak.

2021'den bu yana düzenlenen 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları - Golden Horn Rowing Cup'ta ilk gün eleme yarışlarıyla tamamlandı. Avrupa'nın en büyük su sporları merkezi olan İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yarışların sonucunda finalistler belli oldu.

4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nın ilk gününde Open 27+ Mix, Open 27+ Erkekler ve Open 27+ Kadınlar kategorilerinde elemeler tamamlandı. Haliç Su Sporları Merkezi önünden başlatılan yarışlarda ekipler uluslararası standartlarda hazırlanmış 4 bin metrelik deniz küreği parkurunda final bileti alabilmek için yarıştı.

Kazanan 1 saniyeden az farkla belli oldu

Türkiye Kürek Federasyonu hakemlerinin gözetimindeki yarışların ilki Open 27+ Mix kategorisinde yapıldı. Yarışı Galata Kürek C ekibi 18: 20.35 derecesiyle birinci, Haliç Kürek Spor Kulübü C ekibi 18: 27.50 ile ikinci, Galata Kürek B ekibi de 18: 52.10 ile üçüncü tamamladı ve finale kalmaya hak kazandı. Open 27+ Erkekler kategorisindeki ilk eleme yarışı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Birinciliği Turkcell Kürek Takımı 17: 28.66 ile elde ederken, Pera Kürek bir saniyeden az bir farkla geride kaldı ve 17: 29.52 ile ikinci oldu. Haliç Kürek Spor Kulübü D ekibi 17: 40.79 ile finale kalmaya hak kazanan üçüncü ekip oldu.

Haliç Kürek ve Galata Kürek damga vurdu

Open 27+ Erkekler kategorisinin son eleme yarışında Moda Kürek C ekibi 16: 07.66'lık derecesiyle eleme gününün en iyi derecesini tutturdu ve birinci oldu. Galata Kürek C (17: 44.88) ve Sakarya Kürek ve Kano Spor Kulübü (17: 57.12) bu kategoride final biletini alan son iki ekip olmayı başardı. 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nın ilk günündeki son yarışlar Open 27+ Kadınlar kategorisinde yapıldı. Eleme turunun ilk yarışının ardından Suadiye Kürek (20: 21.18), Moda Kürek A (20: 29.69) ve İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü (20: 55.88) ekipleri ilk üçe girdi ve finale kaldı. Open 27+ Kadınlar'da ikinci yarışta ise Moda Kürek B ekibi 18: 25.08'lik derecesiyle birinci, Haliç Kürek Spor Kulübü E 18: 51.09 ile ikinci ve Galata Kürek B 19: 51.50 ile üçüncü oldu ve günün son final biletlerini aralarında paylaştı.

Yedi kategoride kazananlar belli oluyor

Finalistlerin belirlendiği ilk günün ardından, ekipler yarın 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nda kupaya uzanabilmek için İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde toplanacak. Saat 10.00'da başlayacak yarışlarda Open 27+ Mix, U19 Erkekler, U19 Kadınlar, Open 27+ Erkekler, Open 27+ Kadınlar, U19 Mix ve Şirketler Mix kategorilerinde şampiyonlar belirlenecek.

Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti

4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetine de sahne olacak. İki ezeli rakip, yarın hem erkekler hem de kadınlar U19 ve U19 Mix kategorilerinde yarışacak.

Kazanan ekibe 30 bin Lira

Yarın final yarışlarına sahne olacak 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'ndaki ödüller de belli oldu. Şirketler ve U19 Mix dışındaki tüm kategorilerde ve sadece Türkiye Kürek Federasyonu'na bağlı kulüpler için geçerli olmak üzere, birinci olan ekibe 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye de 15 bin TL verilecek.

Ayrıca bu kategorilerde kadınlar ve erkeklerde ayrı ayrı genel klasmanda en fazla puanı alan kulüplere de ödül verilecek. Buna göre birinci kulübe 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye de 15 bin TL ödül verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nda Finalistler Belli Oldu - Son Dakika

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