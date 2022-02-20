Üye Girişi
42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika

42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

20.02.2022 16:03
42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından "Dünyanın sana ihtiyacı var" sloganıyla düzenlenen ve Hızırbey Mahallesi'nden başlayan organizasyon tamamlandı.

Yaklaşık iki bine yakın atletin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonunda erkeklerde 1 saat 3 dakika 08 saniyelik derecesiyle Ramazan Özdemir birinci, 1.03.11'lik zamanıyla Ersin Tekal ikinci, 1.03.18'lik derecesiyle Murat Emektar üçüncü oldu.

Etkinliğin kadınlar kategorisinde ise 1.10.26'lık derecesiyle Yayla Günen birinciliği, 1.11.19'luk derecesiyle Fatma Kara su ikinciliği, 1.14.38'lik zamanıyla Bahar Atalay üçüncülüğü elde etti.

Halk koşusu ve 10 kilometre yarışı yapıldı

Organizasyon kapsamında, 28'inci halk koşusu ile 10 kilometre yarışı da gerçekleştirildi.

Etkinliğin 10 kilometre yarışının erkekler kategorisinde 31.14'lük zamanıyla Süleyman Bekmezci, kadınlar kategorisinde ise 39.43'lük derecesiyle Fatma Arık birinci sırayı aldı.

Bu arada Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve bazı kurum amirleri de halk koşusuna katıldı.

Vali Ustaoğlu ile beraberindekiler yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Fatih Çintimar, desteklerinden dolayı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, Türkiye'nin en iyi maratoncularının organizasyonda yer aldığını, hava koşullarının maraton koşmak için çok müsait olduğunu söyledi.

Vali Ustaoğlu da yarışmacılara başarı dileklerini ileterek, farklı coğrafyalardan misafir ettikleri sporcular nedeniyle mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Başkan Zorluoğlu ise coşkulu, yüksek katılımlı ve çok heyecanlı bir organizasyon olduğunu belirterek, "Biz de en başından beri takip ettik. Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu sene ki mottomuz 'Dünyanın sana ihtiyacı var' oldu. İklim değişikliğiyle mücadelede bu manada ve su kaynaklarının azalmasına karşı mücadelede bir ciddi uyarı. Trabzon'dan güçlü bir şekilde güçlü bir ses olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye Trabzon'dan destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

YORUMLAR
500
42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu 42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu 42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu SPOR 42'nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu SPOR 42'nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Özdemir, Fatih Çintimar, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:12 Gazeteci Güngör Arslan'ın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
15:09 Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek!
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:22 Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 16:16:14. #1.13#
SON DAKİKA: 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement