Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından "Dünyanın sana ihtiyacı var" sloganıyla düzenlenen ve Hızırbey Mahallesi'nden başlayan organizasyon tamamlandı.

Yaklaşık iki bine yakın atletin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonunda erkeklerde 1 saat 3 dakika 08 saniyelik derecesiyle Ramazan Özdemir birinci, 1.03.11'lik zamanıyla Ersin Tekal ikinci, 1.03.18'lik derecesiyle Murat Emektar üçüncü oldu.

Etkinliğin kadınlar kategorisinde ise 1.10.26'lık derecesiyle Yayla Günen birinciliği, 1.11.19'luk derecesiyle Fatma Kara su ikinciliği, 1.14.38'lik zamanıyla Bahar Atalay üçüncülüğü elde etti.

Halk koşusu ve 10 kilometre yarışı yapıldı

Organizasyon kapsamında, 28'inci halk koşusu ile 10 kilometre yarışı da gerçekleştirildi.

Etkinliğin 10 kilometre yarışının erkekler kategorisinde 31.14'lük zamanıyla Süleyman Bekmezci, kadınlar kategorisinde ise 39.43'lük derecesiyle Fatma Arık birinci sırayı aldı.

Bu arada Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve bazı kurum amirleri de halk koşusuna katıldı.

Vali Ustaoğlu ile beraberindekiler yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Fatih Çintimar, desteklerinden dolayı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, Türkiye'nin en iyi maratoncularının organizasyonda yer aldığını, hava koşullarının maraton koşmak için çok müsait olduğunu söyledi.

Vali Ustaoğlu da yarışmacılara başarı dileklerini ileterek, farklı coğrafyalardan misafir ettikleri sporcular nedeniyle mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Başkan Zorluoğlu ise coşkulu, yüksek katılımlı ve çok heyecanlı bir organizasyon olduğunu belirterek, "Biz de en başından beri takip ettik. Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu sene ki mottomuz 'Dünyanın sana ihtiyacı var' oldu. İklim değişikliğiyle mücadelede bu manada ve su kaynaklarının azalmasına karşı mücadelede bir ciddi uyarı. Trabzon'dan güçlü bir şekilde güçlü bir ses olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye Trabzon'dan destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.