Üye Girişi
43. Hülya Avşar Cup sona erdi - Son Dakika

43. Hülya Avşar Cup sona erdi

22.11.2021 15:54

- 43. Hülya Avşar Cup sona erdi Antalya'da düzenlenen 43. Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası sona erdi.

- 43. Hülya Avşar Cup sona erdi

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen 43. Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuvanın son gününde başarılı tenisçiler kupalarıyla buluştu. Ayrıca turnuvadan elde edilen gelirden başarılı tenisçi çocuklar ve maddi durumu yetersiz başarılı lise-üniversite öğrencileri de yararlanacak.

Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademisi ortaklığında Antalya Belek'teki Megasaray Tenis Akademisi'nde 15-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen, erkekler ve kadınlarda 25 kategoride yaklaşık 300 tenisçi mücadele ettiği Hülya Avşar Cup Turnuvası sona erdi. Dereceye giren sporcular, ödüllerini Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, turnuvaya adını veren sanatçı Hülya Avşar ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un elinden aldı.

Kemal Şahin: "Spora ve sporcuların geleceğine yatırım yaptık"

Törende yaptığı konuşmada, önemli sosyal sorumluluk projeleriyle de çok insanın hayatına dokunmaktan gurur duyduklarını belirten Kemal Şahin, "Şu an sizleri misafir ettiğimiz Club Megasaray Oteli'miz uluslararası pazarlarda bilinen ve çok tercih edilen bir marka. Müşterilerimizin yüzde 70'i repeat olup bir kısmı 60-70 sefer gelmiştir. Turizmdeki başarılarımızı spor alanına da taşıdık. Megasaray Tenis Akademi'yi kurarak sadece ticari bir yatırım yapmadık. Spora ve sporcuların geleceğine de yatırım yapmış olduk.

Hülya hanımın turnuvasına 3. kez ana sponsor olduk. Megasaray Tenis Akademi olarak ülkemizde tenis oynayanları çoğaltmak, sponsorluğunu yaparak yetiştirdiğimiz oyuncularla ülkemize daha çok tenisçi katmak ve özellikle de dar gelirli ailelerin yetenekli çocuklarını alıp dünya arenasına çıkarmak istiyoruz. Hülya Hanım da bu konuda çok duyarlı. Onu da bu ortak hedeflerimiz doğrultusunda destekliyoruz. Turnuvaya 25 farklı yaş kategorisinde 300'ün üzerinde tenisçi katıldı. Birazdan finalistler kupalarını alacaklar. Mücadele eden herkesi kutluyorum.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, büyük başarı göstererek tekrar seçildi. Başkanımız tenise çok emek verdi, çok çalıştı. Tekrar kutluyorum. Türkiye Tenis Federasyonu'yla birlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tenisin yaygınlaşması için dünyaca önemli turnuvaları Türkiye'ye getireceğiz.

Ayrıca biz de MTA olarak hem Megasaray Belek'te hem de Erciyes'te Davis Cup, ATP Challenger gibi enternasyonal turnuvaları 12 ay yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla enternasyonal turnuvalar Türk gençlerin ayağına geliyor ve böylelikle ciddi maliyetlerle uzak ülkelere gitmekten kurtuluyorlar ve derecelerini hızla arttırabiliyorlar. 2019'da açtığımız MTA, pandemi dönemi de dahil dünyaca önemli turnuvalarla, aralarında ünlü tenisçilerinde olduğu binlerce sporcuyu ağırladı.

Bu yıl Megasaray Tenis Akademi, yıl sonuna kadar 100'ün üzerinde enternasyonal turnuva yapmış olacak. Akademide kısa zamanda yetiştirdiğimiz 6 oyuncumuzu da Türk Milli Takımı'mıza vermenin gururunu yaşıyoruz.

Akademide oyuncular, aynı tesiste konaklıyor, dengeli besleniyor ve sabah antrenmanını yapıp öğleden sonra maça çıkabilecek konfora sahip oluyor. Bu hizmetler sporculara zaman ve efor tasarrufu sağlıyor. Böylece başarılarına daha çok odaklanıyorlar. Bu yapımızla oyunculara Avrupa'da hiç olmayan bütünsel imkanlar tanıyoruz. Dolayısıyla bu imkanlarla tesisimiz kısa zamanda çok bilinen ve Avrupa'da dengi olmayan bir akademiye dönüştü. Bu vesileyle Antalya gelecekte dünyada tenisle anılan en önemli bir şehir olarak marka değeri kazanacaktır. Böylece Antalya'ya ve ülkemize Avrupa'dan çok daha fazla elit turist gelecektir. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Hülya Avşar: "Ya sanat ya da spor diye yürüyeceğiz"

"Bu organizasyonun başarılı olmasında herkesin çok büyük emeği var" diyerek sözlerine başlayan Hülya Avşar ise, "Sizlerin katkılarıyla her turnuvada birçok çocuk okutuyoruz. Amacımız Türkiye'de yurtdışına gidip turnuvalara katılamayan ama iyi oynayan oyuncuların çoğunu yurtdışına göndermek. Ayrıca öğrenim hayatlarına da katkıda bulunmak. Bunu sadece ben değil, hep birlikte yapıyoruz. Bugün de bu turnuvanın 21. yılında 43.'sünü yaptık. Kemal Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle yatırım yapmış olduğu Megasaray Tenis Akademisi'nin tenis kortları sayesinde biz de aslında yapmak istediğimizi tam anlamıyla yapabiliyoruz. Hiçbir yerde böyle bir tesis bulma şansımız yok. Bahara doğru Güneydoğu'da tenise teşvik için TTF Başkanımız Cengiz Durmuş ile organizasyonlar yapacağız. Oradaki çocukların eline de raket vereceğiz. ya sanat ya da spor diye yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cengiz Durmuş: "Tenis sporunu bütün Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz"

Tenisi Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini aktaran Başkan Cengiz Durmuş da, "Bugün burada olmamızın ne kadar anlamlı olduğunu sizleri görünce bir kez daha anladım. Bizim federasyon olarak hayalimiz, dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilmek ve Türkiye'yi temsil etmek. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bu hedefimize başta devletimiz, spor bakanımız, spora destek verenler ve basın ile birlikte çalışarak ulaşabiliriz. Bu inançla çok çalışıyoruz. Başkan olarak çok şanslıyım, Kemal Şahin bey gibi otelleri ve bünyesinde kurduğu tenis akademisinin imkanları ülkemizin dünyada da söz sahibi olabilmesi için bir şanstır. Hülya hanımı gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe taşımak adına yaptığı hayır işlerinden dolayı takdir ediyorum. Tenis sporunu bütün Türkiye'ye yaymayı, özellikle Doğu'daki çocuklarımıza bu imkanları kazandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda Hülya hanımın da bizim bu gayretlerimize katılıp rol modeli olarak Güneydoğu'daki organizasyonlarımıza katılması bizi çok sevindirdi" cümlelerine yer verdi.

43. Hülya Avşar Cup sona erdi
43. Hülya Avşar Cup sona erdi
43. Hülya Avşar Cup sona erdi
43. Hülya Avşar Cup sona erdi

Hülya Avşar, Türkiye, Antalya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 43. Hülya Avşar Cup sona erdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ameliyattan çıkan Kadir İnanır'ın bilinci açık 16:52 Ameliyattan çıkan Kadir İnanır'ın bilinci açık BTP Genel Başkanı Baş'tan 16:39 BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler 16:03 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!

Son Dakika Haberleri
16:51 Ameliyattan çıkan Kadir İnanır'ın bilinci açık
16:46 Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı
16:38 BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası
16:19 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı
16:12 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi
16:10 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
16:05 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru
16:02 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler
15:25 Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali
TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatına ilişkin ipucu: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatına ilişkin ipucu: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
16:53
Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı         
16:47
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Zabıta memuru, oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu Zabıta memuru, oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu         
15:05
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 16:58:15. #1.12#
SON DAKİKA: 43. Hülya Avşar Cup sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement