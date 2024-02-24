43 yaşındaki İbrahim Yattara İmranlıspor'a transfer oldu - Son Dakika
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43 yaşındaki İbrahim Yattara İmranlıspor'a transfer oldu

43 yaşındaki İbrahim Yattara İmranlıspor\'a transfer oldu

Gineli futbolcu İbrahim Yattara, amatör lig ekiplerinden İmranlıspor'a transfer oldu. Yattara, Sivas'a gelerek kulüp başkanı ve yöneticiler tarafından karşılandı. Yattara, hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti ve yeni takımına mutlu olduğunu ifade etti. İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ise transferden memnuniyet duyduklarını ve Yattara'ya teşekkür etti.

24.02.2024 21:15  Güncelleme: 21:15
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Amatör lig ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, Sivas'a geldi.

Geçtiğimiz günlerde amatör lig ekiplerinden İmralıspor'a transfer olan İbrahim Yattara, tarifeli uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanına geldi.

Yattara'yı burada kulüp başkanı Adnan Avcı ve yöneticiler karşıladı.

Havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yattara, İmranlıspor ile hedefinin şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Yattara, yeni takımına geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Başka şehre geldim. İnşallah hedefimiz şampiyonluk ve BAL ligine çıkmak. İnşallah hedefime ulaşacağım. Futbol oynamak kolay değil. Belli bir yaştan sonra gençlerle oynamak biraz zor ama inşallah ben elimden geleni yapmaya çalışacağım." dedi.

İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ise, Yattara'yı transfer ettikleri için mutlu olduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Yattara bizleri kırmayıp buraya geldiği için tüm İmranlı adına teşekkür ediyorum. Futboluyla Trabzonspor'da destanlar yazan sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın takip ettiği ünlü bir futbolcu kendisi, anlatmaya gerek yok. İnşallah bu saatten sonra biz hep beraberiz. Bu transferin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Engin Karataş'da çok teşekkür ediyorum. Bu transferde emeği çok büyük. İnşallah yarın Cumhuriyet Üniversitesi maçına tüm İmranlıları bekliyoruz."

Yattara, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 43 yaşındaki İbrahim Yattara İmranlıspor'a transfer oldu - Son Dakika

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