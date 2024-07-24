48. Hitit Rallisi Ankara'da düzenlenecek

Spor

48. Hitit Rallisi, 27-28 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 3 yıl aradan sonra Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Orange Fox, Petlas ve ANGİAD katkılarıyla düzenlenen 48. Hitit Rallisi, 27 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da Keçiören Belediyesi önünden start seremonisi ile başlayacak. Ralli aynı gün saat 19.30'da Ankapark'ta seyirci etabı ile devam edecek.

Ekipler, 28 Temmuz Pazar günü ise Keçiören, Çubuk, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinden geçen toplam 79,75 kilometre uzunluğundaki 7 etabı tamamlayarak, saat 17.00'de Crowne Plaza Ankara'daki finiş podyumunda organizasyonu tamamlayacak.