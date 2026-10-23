48. İstanbul Maratonu\'nda Aderra ve Debela unvanları için koşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul tarafından 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda geçtiğimiz yılın şampiyonu Bizuager Aderra ve erkeklerde 2024 yılının kazananı Dejene Debela, İstanbul'da bir kez daha ipi göğüsleyebilmek için koşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul tarafından 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu için geri sayım sürerken, yarışta boy gösterecek elit atlet kadrosu belli oldu. Kadınlarda son şampiyon Bizuager Aderra ünvanını korumak için şehre dönerken, erkeklerde 2024 yılının şampiyonu Dejene Debela yeniden zirve hedefiyle dünyanın tek kıtalararası maratonunda start alacak.

Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) "Gold Label" (Altın Kategori) yol yarışları kategorisinde yer alan İstanbul Maratonu, bu yıl da dünya çapında yıldızları ağırlayacak. 48. defa koşulacak yarışta tüm kategoriler dahil edildiğinde yaklaşık 45 bin kişinin parkura çıkması bekleniyor. Maratona 6'sı tempocu 28 erkek ve 19 kadın olmak üzere toplam 47 elit atlet katılacak.

Kadınlarda büyük düello: Aderra mı, Korir mi?

Geçtiğimiz yıl son kilometresi dört atletin nefes kesen çekişmesine sahne olan kadınlar yarışında ipi göğüsleyen genç Etiyopyalı Bizuager Aderra, derecesini iki dakikadan fazla geliştirerek 2: 26: 19 ile kişisel rekorunu kırmış ve kariyerinin en büyük zaferini elde etmişti. Geçtiğimiz eylül ayında Çin'deki Shenyang Maratonu'nu da 2: 30: 21 ile ilk sırada bitiren 23 yaşındaki atlet, tahtını korumak için parkura çıkacak.

Aderra'nın karşısındaki en büyük engel ise start listesinin bir numaralı favorisi Judith Korir olacak. 2022 Dünya Şampiyonası'nda maraton yarışından gümüş madalyayla ayrılan Kenyalı atlet, o yarışta elde ettiği 2: 18: 20'lik göz dolduran kişisel rekoru ve aynı yıl Londra'da koştuğu 2: 18: 43'lük derecesiyle kadınlar kategorisinde çıtayı oldukça yukarı taşıyor. 30 yaşındaki tecrübeli isim, bu yıl nisan ayında Milano'da 2: 26: 48 koşarak formunu koruduğunu gösterdi.

Kadınlarda podyumu hedefleyen diğer iki isim ise bu yıl kariyer rekorlarını geliştiren Etiyopyalı Kasaneh Baze (Hamburg'da 2: 19: 39 ile üçüncü) ve 2023 İstanbul Maratonu'nu ikinci sırada tamamlayıp parkur deneyimi kazanan Kenyalı Veronicah Maina (Wuhan şampiyonu, 2: 24: 14) olarak öne çıkıyor. Maina, son yarışında Bali Maratonu'nu da birinci tamamlayarak İstanbul'a formunun zirvesinde geleceğini kanıtladı.

Erkeklerde Debela tacını geri almak istiyor

Erkekler kategorisinde gözler, üst üste üçüncü kez İstanbul'da koşacak olan Dejene Debela'nın üzerinde olacak. 2024 yılında 2: 11: 40'lık performansıyla Sultanahmet'te bitiş çizgisini ilk sırada geçen 31 yaşındaki Etiyopyalı, kariyerinin en büyük zaferine İstanbul'da ulaşmıştı. Geçtiğimiz yıl son kilometreye kadar Rhonzas Kilimo ile şampiyonluk için mücadele edip yarışı ikinci tamamlayan Debela, bu sezon koşacağı ilk maraton olan 48. İstanbul Maratonu'nda birincilik ünvanını geri almayı amaçlıyor.

Debela'nın bu amacına ulaşmasının karşısındaki en büyük engellerden biri vatandaşı Amdework Walelegn olacak. Erkekler elit atlet listesinde en iyi ikinci kişisel dereceye sahip Etiyopyalı, tıpkı Debela gibi İstanbul'a aşina bir isim. 2018'de burada ilk yarışına katılan Walelegn, İstanbul Yarı Maratonu'nu kazanarak kariyerinin ilk yarı maraton zaferini elde etmişti. Bu yarışın ardından İstanbul'da iki yarı maraton daha koşan 27 yaşındaki atlet, İstanbul Maratonu'yla birlikte buradaki ilk maratonunda ter dökecek.

Start listesinin en hızlı ismi ünvanını elinde bulunduran 23 yaşındaki Sufaro Woliyi ise yarışın gizli favorisi olarak dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da şampiyon Kilimo'nun 14 saniye gerisinde üçüncü olan genç Etiyopyalı, bu ilkbaharda Seul'de 2: 04: 35 ile koşarak en iyi derecesini yaklaşık 3 dakika geliştirdi. Henüz bir maraton şampiyonluğu bulunmayan Woliyi, kariyerinin ilk zaferine 1 Kasım'da İstanbul'da ulaşmak için koşacak.

Türkiye şampiyonları da belli olacak

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Şevki Koru Türkiye Maraton Şampiyonası olarak kabul edilen 48. İstanbul Maratonu'nda yerli atletler ulusal şampiyonluk hedefiyle de koşacak.

Erkeklerde geçtiğimiz yılın yerli klasman birincisi ve Türkiye şampiyonu Hüseyin Can bu yıl da aynı amaç için ter dökecek. Geçtiğimiz yıl 2: 10: 58'lik derecesiyle genel klasmanı da beşinci sırada tamamlayan 27 yaşındaki atlet, bu yıl katıldığı tek yarış olan Sevilla Maratonu'nda 2: 10: 03 ile koşarak kariyerinin en iyi derecesini elde etti ve İstanbul'da da en iddialı isimlerden biri olacağını kanıtladı. Can'ın ulusal şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri, geçtiğimiz yıl kürsüyü paylaştığı Halil Yaşın ve Yavuz Ağralı olacak.

Kadınlarda ise Eylül ayındaki İzmir Yarı Maratonu'nu ilk iki sırada tamamlayan Hasibe Demir ve Dilan Atak Kuluk şampiyonluk mücadelesini bu kez İstanbul'a taşırken, Tuğçe Özkan ve Sultan Haydar da en hızlı yerli kadın atlet olmak için ter dökecek.