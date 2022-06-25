5 ay önce başladığı güreşte Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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5 ay önce başladığı güreşte Türkiye şampiyonu oldu

25.06.2022 09:53

- 5 ay önce başladığı güreşte Türkiye şampiyonu oldu Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde bulunan güreş kursuna 5 ay önce kayıt yaptıran ve müsabakalara hazırlanan 11 yaşındaki Rümeysa Keskin, U11-U13 kategorisinde 33 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

- 5 ay önce başladığı güreşte Türkiye şampiyonu oldu

BİNGÖL - Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde bulunan güreş kursuna 5 ay önce kayıt yaptıran ve müsabakalara hazırlanan 11 yaşındaki Rümeysa Keskin, U11-U13 kategorisinde 33 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün de desteğiyle, 5 ay önce güreş kursu açıldı. Onlarca okuldan kaydı alınan öğrenciler, ders saatlerinden arta kalan vakitlerinde kursa gelerek müsabakalara hazırlandı. Bu öğrencilerden biri olan 11 yaşındaki Rümeysa Keskin de kurs hocasının kendisini yönlendirmesiyle kaydını yaptırdı. 5 ay boyunca kurs eğitimini hiç aksatmayan Rümeysa, çeşitli müsabakaların yanında Türkiye Şampiyonası'na da hazırlık yaptı. 3-5 Haziran'da Konya'da gerçekleşen ve U11-13 kategorisinde mindere çıkan Rümeysa, 33 kiloda Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Hedefi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak

Milli güreşçi ve aynı zamanda birçok kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar'ı kendisine örnek aldığını belirten Keskin, hedefinin önce Avrupa, sonra da dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istediğini söyledi. Keskin, "Hocamız okula duyuru yapmaya gelmişti, sınıf sınıf gezdi. Ben de bu kursa yazılmayı çok istiyordum. Annem imza attı ve güreşe geldim. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorduk. 3 günü antrenman, 2 gün fitness, hafta sonu da koşuya gidiyorduk. 3 Haziran'da Türkiye Şampiyonası'na gitmiştik, Maviş hocam sayesinde 5-6 aylık süreçte Türkiye birincisi oldum. Karşımdaki rakipler 1-2 yıllık sporculardı, ben bu zor mücadeleyi başarıp birinci oldum. Benim örnek aldığım Yasemin Adar, Konya'da iken gelmişti, fotoğraf çektirdik. Türkiye şampiyonu oldum, şimdi de Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

11 yaşındaki Rümeysa'nın kendilerini gururlandığını aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, "Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak özellikle bayan sporcularımızın yetişmesine çok önem vermekteyiz. Bu anlamda da Güreş sporunda çok başarılı sporcularımız yetişmiştir. Bunlardan biri de Rümeysa kızımız. Rümeysa, Konya'da bu ay içinde yapılan U11-U13 kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak ilimizi gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyorum, emeği geçen Maviş hocamıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Maviş Bükey: "Rümeysa çok başarılı bir sporcu"

Rümeysa'nın 5 ay önce başladığı güreş kursunda Türkiye şampiyonu olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten kurs hocası Maviş Bükey, başarılı bir sporcu olduğunu söyledi. Bükey, "5 ay öncesinde okulları geziyordum, öğrencileri toplamak ve kursumu açmak için. Turgut Özal Ortaokulu'na gittim ve bayağı bir öğrenci de toplamıştım. Ama içlerinden Rümeysa çok dikkatimi çekmişti. Çok fazla da ilgisi vardı bu spora. Salona çağırdım ve birkaç günlük sporcu halat çıkıyordu ve şaşırdım bu duruma. Rümeysa çok başarılı bir sporcu. Beklentilerim çok fazla. Şu an Türkiye şampiyonu oldu ama ileride Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonu olabilir, çok başarılı bir sporcumuz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5 ay önce başladığı güreşte Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

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