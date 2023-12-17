 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
5. Gazi Yarı Maratonu bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

5. Gazi Yarı Maratonu bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

- 5. Gazi Yarı Maratonu bin 300 sporcunun katılımıyla gerşekleştirildi 21 ve 10 kilometrelik parkura bin 300 sporcu, 5 kilometrelik parkura ise binlerce kişi katıldı 6 bin 317 şehidin hatırası yaşatılan koşu, büyük heyecana sahne oldu Gaziantep'te bu yıl beşincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu,...

5. Gazi Yarı Maratonu bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi
17.12.2023 - 22:07,
Abone Ol

- 5. Gazi Yarı Maratonu bin 300 sporcunun katılımıyla gerşekleştirildi

21 ve 10 kilometrelik parkura bin 300 sporcu, 5 kilometrelik parkura ise binlerce kişi katıldı

6 bin 317 şehidin hatırası yaşatılan koşu, büyük heyecana sahne oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bu yıl beşincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu, 21 ve 10 kilometrelik parkura bin 300 sporcunun, 5 kilometrelik parkura ise yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu gerçekleştirildi. Koşular, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Vekili Muhammed Önder, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin startı vermesi ile başladı.

Bin 300 sporcu ile yaklaşık 15 bin vatandaş katıldı

Maratonun 21 kilometrelik koşusuna 414, 10 kilometrelik koşusuna 886 olmak üzere toplam bin 300 sporcu atlet katılırken, 5 kilometrelik halk koşusuna ise yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Maratona katılan sporcular ve halk, tarihi Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 şehidin hatırasını yaşatmak için koştu.

"5.Gazi Yarı Maratonu Türkiye'deki en özel maraton"

Koşu öncesinde düzenlenen törende konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gazi Yarı Maratonu'nun çok özel olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de şehitlerimiz adına koşulan, 6 bin 317 şehidimizin adına koşulan tek yarış. Ben bu yarışa katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Başladığı günden bu kadar vermiş olduğu destek için Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Daha nice yarışlara hep birlikte koşmak ümidiyle" dedi.

"Spor kardeşliktir, disiplindir, barıştır, spor özgüvendir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, maraton öncesi yaptığı açılış konuşmasında tarihi Antep savunmasında şehit olanları ve gazileri anarak, her gelişimin eğitimle başladığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarını gaziden gaziye 6 bin 317 şehidi rahmet ve minnetle anıyorum. Sizinle iftihar ediyorlar. Spor kardeşliktir, disiplindir, barıştır. Spor özgüvendir. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyor. O kadar önemli ki vücut disipline oluyor. Sizin için hedeflerimiz var. Sizin için hayallerimiz var. Spor disiplindir. Spor planlamadır. Her gün ama her gün mutlaka bir saat spor yapıyorsunuz. Hangi sporu seviyorsanız onu yapıyorsunuz. Ay yıldızlı bayrağı bütün dünyada dalgalandırmak için, istiklalimiz için, istikbalimiz için durmadan koşacağız. önümüz çok aydınlık çok güzel büyük bir gelecek var. Türkiye yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak. Eğitimin, sporun, bilimin yüzyılı olacak, Gazi şehrin yüzyılı olacak. Hep birlikte durmadan, aşkla koşuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fatma Şahin, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. Gazi Yarı Maratonu bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika


21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 22:30:36. #1.12#
SON DAKİKA: 5. Gazi Yarı Maratonu bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement