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5. İda Ultra Maratonu yarın başlayacak - Son Dakika

5. İda Ultra Maratonu yarın başlayacak

03.12.2021 16:20
5. İda Ultra Maratonu yarın başlayacak

Balıkesir'in Edremit Belediyesi öncülüğünde bu yıl 5'incisi düzenlenecek İda Ultra Maratonu, Kazdağları'nda 4- 5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi öncülüğünde bu yıl 5'incisi düzenlenecek İda Ultra Maratonu, Kazdağları'nda 4- 5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Maratonda sporcular 114 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus" ve 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" adlı 4 parkurda mücadele edecek.

Koşuya 25 ülkeden katılması beklenen yaklaşık bin 700 sporcu, dünyanın en büyük ikinci oksijen kaynağı olarak nitelendirilen Kazdağları'nın endemik bitki türleri, Zeus Altarı, tarihi Roma Köprüsü, Şahin Deresi Kanyonu, yüzyıllardır ayakta duran kırsal mahalleleri, Sutüven Şelalesi, zeytin tarlaları, kaplıcaları ile doğal ve kültürel zenginlikleri arasındaki parkurlarda birincilik için ter dökecek.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, düzenlenen basın toplantısında, İda Ultra Maratonu'na katılacak sporcuları ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Maratona beşinci kez ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Arslan, " Türkiye'nin en önemli ve ilk kış ultra maratonuna beşinci kez İda Dağı'nda ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Edremit halkı olarak 25 ülkeden bin 700 sporcuyu ağırlamaktan iftihar duyuyoruz. Bu organizasyonla sadece sporcuları değil, ulusları da buluşturuyoruz. Dünle bugünü, yeşille maviyi, sporla doğayı bir araya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

5. İda Ultra Maratonu Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede de yaptığı açıklamada, yarışların yaklaşık 24 saat süreceğini anlattı.

Yarışın yapılacağı günlerde yağış beklendiğini aktaran Dede, "Beşinci senemizde 25 ülkeden bin 700 sporcuyu burada ağırlayacağız. Hatta hala yarışa gelmek isteyen Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan sporcularımız da var. Türkiye'nin en güzel parkurlarından bir tanesi Kazdağları'nın tanıtılmasına, Edremit bölgesinin tanıtılmasına bir parça olsun katkımız varsa, biz bunu yapmaktan çok mutlu oluyoruz. 25 ülkeden tek tek ve gruplar olarak gelen sporcular var. Ağırlıklı sporcularımız İran, Rusya ve Ukrayna'dan. Amerika'dan, Cezayir'den, Tunus'tan, İngiltere'den de sporcular yer alacak. Şu an yüzde 10-12 civarında yabancı katılımcımız mevcut. Bizim amacımız bölgeye daha çok yabancı sporcuyu çekebilmek." diye konuştu.

Edremit Belediyesi, Toros Dağları, Balıkesir, Edremit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 5. İda Ultra Maratonu yarın başlayacak - Son Dakika Spor


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