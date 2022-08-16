Vedat Albayrak'tan altın madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Vedat Albayrak'tan altın madalya

16.08.2022 18:18
Vedat Albayrak'tan altın madalya

5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler judo 81 kiloda Vedat Albayrak, oyunlar şampiyonu oldu.

5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler judo 81 kiloda Vedat Albayrak, oyunlar şampiyonu oldu.

Oyunların bitimine 2 gün kala Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda erkekler judo 81 kiloda Vedat Albayrak altın madalya kazandı. Türk sporcuya yenilerek ikinci olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nugzari Tatalashvili gümüş madalyanın sahibi oldu. Tacikistan'dan Shodmon Rızoev ve Özbekistan'dan Sharoffiddin Boltaboev bronz madalya aldılar.


YORUMLAR
500
5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: DHA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vedat Albayrak'tan altın madalya - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 18:18:12. #1.11#
SON DAKİKA: Vedat Albayrak'tan altın madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement