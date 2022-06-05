5 yaşında kick boksa başladı, 12'sinde dünya kupasında birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi

5 yaşında kick boksa başladı, 12'sinde dünya kupasında birinci oldu

05.06.2022 12:02

Osmaniye'de, 3 yaşındayken oyun oynamak için antrenör babasının spor salonuna gitmeye başlayan ve kısa sürede kick boksa yönelerek ulusal başarılar elde eden Yusuf Kenan Karık, 12 yaşında dünya kupasında birinciliğe ulaştı.

Osmaniye'de, 3 yaşındayken oyun oynamak için antrenör babasının spor salonuna gitmeye başlayan ve kısa sürede kick boksa yönelerek ulusal başarılar elde eden Yusuf Kenan Karık, 12 yaşında dünya kupasında birinciliğe ulaştı.

Kick boks milli takım antrenörlerinden Kenan Karık'ın 12 yaşındaki oğlu Yusuf Kenan Karık, 3 yaşındayken babasının spor salonuna oyun oynamak için gitmeye başladı.

Henüz 5 yaşındayken babasıyla antrenmanlara çıkan Yusuf Kenan, milli kick boksçu ağabeyi Burhan Karık'tan da destek aldı.

Yusuf Kenan, 7 yaşında katılmaya başladığı bölgesel ve uluslar müsabakalarda 12 yaşına kadar önemli dereceler elde etti.

Son olarak 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılan Yusuf Kenan, 37 kiloda birinci oldu.

Yusuf Kenan: "Asıl hedefim milli forma"

Yusuf Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kick boksa başlama serüvenin anlatan Yusuf Kenan, şöyle konuştu:

"Antrenör olan babam ve milli kick boksçu ağabeyimin desteğiyle başarılar elde ettim. Babam olmasa bu spora başlayamayacaktım. Kupada Macaristan, Bulgaristan ve Özbekistanlı rakiplerimi yenerek kendi kilomda dünya kupası şampiyonu oldum. Maçları sakinliğimle ve stres yapmadan kazandım. İlk maçtan önce heyecanlanmıştım fakat maça başladığımda o heyecanım geçti. Özellikle Bulgar rakibime az daha yeniliyordum. Son saniyelerde aldığım puanla şampiyonluğa ulaştım. Şampiyon olduktan sonra herkes beni tebrik etti, çok mutlu oldum. Asıl hedefimse milli takım formasını giymek."

Kenan Karık: "Ciddi bir yetenek var"

Yusuf'un babası ve antrenörü Kenan Karık da dünya kupasında zorlu rakiplerini yenerek şampiyon olan oğlu ile gurur duyduğunu dile getirdi.

Spor salonunda büyüyen Yusuf'un, ilk başlarda kick boksu oyun olarak algıladığını anlatan Karık, şunları kaydetti:

"Yusuf, spor salonumuzda büyüdü. 3 yaşında salona gelmeye başladı. O yaşlarda kick boksu oyun olarak algılamıştı. Gerçek manada ise bu spora 5 yaşında başladı, 7 yaşına geldiğinde müsabakalar için antrenmanlara başladı. Katıldığı turnuvalarda birçok kez birinci oldu. İlk başlarda başarısını tesadüf diye değerlendirdik fakat sonradan gördük ki gerçekten ciddi bir yetenek var. Özellikle 2022'de yapılan 4 turnuvada birinci oldu. İlk yapılan turnuva bölgesel bir şampiyonaydı. Daha sonra Türkiye şampiyonasına katıldı ve burada da birinci oldu. En sonunda dünya kupasında birinciliği elde etti, bu başarılar da oğlumun yeteneğini gösteriyor."

5 yaşında kick boksa başladı, 12'sinde dünya kupasında birinci oldu
5 yaşında kick boksa başladı, 12'sinde dünya kupasında birinci oldu
5 yaşında kick boksa başladı, 12'sinde dünya kupasında birinci oldu
5 yaşında kick boksa başladı, 12'sinde dünya kupasında birinci oldu

YORUMLAR
500
Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası Şampiyonası başladı Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası Şampiyonası başladı Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5 yaşında kick boksa başladı, 12'sinde dünya kupasında birinci oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Putin'den, Ukrayna'ya füze gönderme kararı alan ABD'ye tehdit gibi sözler: Yeni hedefleri vururuz
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 17:57:00. #1.13#
SON DAKİKA: 5 yaşında kick boksa başladı, 12'sinde dünya kupasında birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement