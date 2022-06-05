5 yaşında kick boksa başladı, 12'sinde dünya kupasında birinci oldu

Osmaniye'de, 3 yaşındayken oyun oynamak için antrenör babasının spor salonuna gitmeye başlayan ve kısa sürede kick boksa yönelerek ulusal başarılar elde eden Yusuf Kenan Karık, 12 yaşında dünya kupasında birinciliğe ulaştı.

Kick boks milli takım antrenörlerinden Kenan Karık'ın 12 yaşındaki oğlu Yusuf Kenan Karık, 3 yaşındayken babasının spor salonuna oyun oynamak için gitmeye başladı.

Henüz 5 yaşındayken babasıyla antrenmanlara çıkan Yusuf Kenan, milli kick boksçu ağabeyi Burhan Karık'tan da destek aldı.

Yusuf Kenan, 7 yaşında katılmaya başladığı bölgesel ve uluslar müsabakalarda 12 yaşına kadar önemli dereceler elde etti.

Son olarak 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılan Yusuf Kenan, 37 kiloda birinci oldu.

Yusuf Kenan: "Asıl hedefim milli forma"

Yusuf Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kick boksa başlama serüvenin anlatan Yusuf Kenan, şöyle konuştu:

"Antrenör olan babam ve milli kick boksçu ağabeyimin desteğiyle başarılar elde ettim. Babam olmasa bu spora başlayamayacaktım. Kupada Macaristan, Bulgaristan ve Özbekistanlı rakiplerimi yenerek kendi kilomda dünya kupası şampiyonu oldum. Maçları sakinliğimle ve stres yapmadan kazandım. İlk maçtan önce heyecanlanmıştım fakat maça başladığımda o heyecanım geçti. Özellikle Bulgar rakibime az daha yeniliyordum. Son saniyelerde aldığım puanla şampiyonluğa ulaştım. Şampiyon olduktan sonra herkes beni tebrik etti, çok mutlu oldum. Asıl hedefimse milli takım formasını giymek."

Kenan Karık: "Ciddi bir yetenek var"

Yusuf'un babası ve antrenörü Kenan Karık da dünya kupasında zorlu rakiplerini yenerek şampiyon olan oğlu ile gurur duyduğunu dile getirdi.

Spor salonunda büyüyen Yusuf'un, ilk başlarda kick boksu oyun olarak algıladığını anlatan Karık, şunları kaydetti:

"Yusuf, spor salonumuzda büyüdü. 3 yaşında salona gelmeye başladı. O yaşlarda kick boksu oyun olarak algılamıştı. Gerçek manada ise bu spora 5 yaşında başladı, 7 yaşına geldiğinde müsabakalar için antrenmanlara başladı. Katıldığı turnuvalarda birçok kez birinci oldu. İlk başlarda başarısını tesadüf diye değerlendirdik fakat sonradan gördük ki gerçekten ciddi bir yetenek var. Özellikle 2022'de yapılan 4 turnuvada birinci oldu. İlk yapılan turnuva bölgesel bir şampiyonaydı. Daha sonra Türkiye şampiyonasına katıldı ve burada da birinci oldu. En sonunda dünya kupasında birinciliği elde etti, bu başarılar da oğlumun yeteneğini gösteriyor."